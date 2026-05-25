Наследникам дали больше времени на оформление земли

Земля традиционно остается одним из самых ценных активов и часто составляет значительную часть наследства украинских семей, сообщает Agroweek. В условиях военного положения государство внесло изменения в процедуры оформления наследственных прав, чтобы уменьшить риск потери земельных паев из-за пропущенных сроков и сложностей с доступом к административным услугам.

Новые подходы предусматривают продление сроков для оформления права собственности на унаследованную землю. Это дает наследникам дополнительное время для сбора необходимых документов и обращения к нотариусу и государственным регистраторам.

Однако увеличение сроков не означает автоматического оформления прав на участок. Для приобретения права собственности необходимо пройти весь предусмотренный законом порядок.

Какие шаги должен пройти наследник

Процедура оформления земельного наследства остается стандартной, даже несмотря на временные послабления.

Первым этапом является обращение к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого нужно проверить информацию о земельном участке в Государственном земельном кадастре и убедиться в правильности данных.

Далее наследник готовит пакет документов, подтверждающих личность и основания наследования, после чего подает их для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Если лицо не имеет возможности заниматься оформлением самостоятельно, закон позволяет действовать через представителя по доверенности.

Почему не стоит медлить с оформлением

Специалисты отмечают: дополнительное время для оформления не устраняет всех рисков. Если наследник не предпринимает необходимых действий, земельный участок может остаться невостребованным, оказаться в пользовании других лиц или стать предметом судебных споров.

Чтобы избежать проблем, юристы советуют заранее проверить кадастровый номер участка и убедиться в правильности регистрационных данных.

Также стоит подготовить базовый пакет документов – свидетельство о смерти наследодателя, документы о родственных связях и удостоверение личности наследников.

В случаях, когда возникают сомнения относительно границ участка, права собственности или записей в государственных реестрах, специалисты рекомендуют не медлить с юридической консультацией и проверкой информации.

Новые правила призваны уменьшить административную нагрузку на граждан в сложных условиях военного времени. В то же время окончательную защиту прав на земельный пай обеспечивает только полное и своевременное оформление наследства.

