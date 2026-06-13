Какая земля может принадлежать к охранной зоне
Значительная часть земельных участков в Украине расположена в зоне прохождения воздушных линий электропередачи напряжением от 10 до 110 киловатт, рассказывают в АО Хмельницкоблэнерго.
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Поэтому к таким землям применяют специальные правила использования, которые фактически ограничивают возможности для застройки и хозяйственной деятельности.
Дело в том, что для безопасной работы энергосистемы Правила охраны электрических сетей предусматривают установление охранных зон вокруг них. Они нужны для предотвращения аварий, защиты людей и обеспечения стабильной работы линий высокого напряжения.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Охранная зона воздушных линий электропередачи – это полоса земли и воздушное пространство вдоль проводов, ограниченный воображаемыми вертикальными плоскостями по обе стороны от крайних линий.
Ширина таких зон определяется напряжением линий:
- до 1 киловатта – 2 метра;
- до 20 киловатт – 10 метров;
- 35 киловатт – 15 метров;
- 110 киловатт – 20 метров.
Отдельные охранные зоны устанавливают и для других объектов:
- для подземных кабельных линий – по 1 метру с каждой стороны
- для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - по 3 метра от ограждения или сооружения.
На практике это означает, что охранные зоны "крадут" часть земельного участка для использования, даже если по документам он находится в частной собственности.
Что запрещено делать в охранных зонах
В пределах охранных зон вокруг линий электропередачи действует жесткий перечень ограничений. Правила запрещают любые действия, которые могут повредить сети или создать угрозу безопасности.
В частности, они не позволяют на этой площади:
- строить жилые дома, дачи и общественные сооружения;
- высаживать деревья и многолетние насаждения;
- обустроить склады, мусорные свалки, АЗС и хранилища горючего;
- разжигать огонь;
- устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановки общественного транспорта;
- находиться на энергообъектах без разрешения.
Также запрещены массовые мероприятия, стоянка транспорта в критических зонах, запуск воздушных змеев и другие действия, которые могут повлиять на безопасность сетей.
Впрочем, отдельные работы все же можно проводить в пределах охранных зон, но только по согласованию с энергокомпаниями и в присутствии их представителей. Это, в частности, касается земляных и лесозаготовительных работ, выпаса скота, рыбалки и тому подобное.
Также специалисты должны контролировать использование тяжелой техники, разработку почв и любые вмешательства вблизи кабельных или воздушных линий. Для проезда под линиями крупногабаритной техники высотой более 4,5 метров тоже надо согласование.
Важно! Стоит помнить, что иногда участки в таких охранных зонах продаются дешевле на 20–30% от рыночной стоимости. Но они могут значительно уменьшать реальную полезную площадь. Поэтому снижение цены не всегда компенсирует ограничения в использовании.
Напомним, стоимость соседних земельных участков может существенно отличаться – иногда в два-три раза. На формирование цены влияют статус земли, наличие подведенных коммуникаций, юридическая чистота документов, а также природные особенности местности, в частности рельеф. Именно эти детали часто определяют реальную рыночную стоимость объекта.
Ошибки или неточности в документах могут не только уменьшить цену участка, но и создать серьезные проблемы при его продаже, оформлении наследства, проведении строительства или решении судебных споров с соседями.
Чтобы избежать рисков, важно проверять актуальные данные в кадастре, четко установленные границы и должным образом зарегистрированное право собственности.
В то же время в определенных случаях государство имеет право принудительно изъять земельный участок, если существует общественная необходимость. Такое изъятие может касаться не только самой земли, но и всех объектов недвижимости, расположенных на ней, независимо от воли владельца.