Яка земля може належати до охоронної зони

Значна частина земельних ділянок в Україні розташована в зоні проходження повітряних ліній електропередачі напругою від 10 до 110 кіловатів, розповідають в АТ Хмельницькобленерго.

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Через це до таких земель застосовують спеціальні правила використання, які фактично обмежують можливості для забудови та господарської діяльності.

Річ у тім, що для безпечної роботи енергосистеми Правила охорони електричних мереж передбачають встановлення охоронних зон навколо них. Вони потрібні для запобігання аваріям, захисту людей і забезпечення стабільної роботи ліній високої напруги.

Охоронна зона повітряних ліній електропередачі – це смуга землі та повітряний простір уздовж проводів, обмежений уявними вертикальними площинами по обидва боки від крайніх ліній.

Ширина таких зон визначається напругою ліній:

до 1 кіловата – 2 метри;

до 20 кіловатів – 10 метрів;

35 кіловатів – 15 метрів;

110 кіловатів – 20 метрів.

Окремі охоронні зони встановлюють і для інших об’єктів:

для підземних кабельних ліній – по 1 метру з кожного боку

для трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів — по 3 метри від огорожі або споруди.

На практиці це означає, що охоронні зони "крадуть" частину земельної ділянки для використання, навіть якщо за документами вона перебуває у приватній власності.

Що заборонено робити в охоронних зонах

У межах охоронних зон навколо ліній електропередачі діє жорсткий перелік обмежень. Правила забороняють будь-які дії, що можуть пошкодити мережі або створити загрозу безпеці.

Зокрема, вони не дозволяють на цій площі:

будувати житлові будинки, дачі і громадські споруди;

висаджувати дерева і багаторічні насадження;

облаштувати склади, сміттєзвалища, АЗС і сховища пального;

розпалювати вогонь;

влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

перебувати на енергооб’єктах без дозволу.

Також заборонені масові заходи, стоянка транспорту у критичних зонах, запуск повітряних зміїв та інші дії, що можуть вплинути на безпеку мереж.

Втім, окремі роботи все ж можна проводити в межах охоронних зон, але лише за погодженням з енергокомпаніями та у присутності їхніх представників. Це, зокрема, стосується земляних і лісозаготівельних робіт, випасання худоби, риболовлі тощо.

Також фахівці мають контролювати використання важкої техніки, розробку ґрунтів і будь-які втручання поблизу кабельних або повітряних ліній. Для проїзду під лініями великогабаритної техніки висотою понад 4,5 метра теж треба погодження.

Важливо! Варто пам'ятати, що іноді ділянки в таких охоронних зонах продаються дешевше на 20–30% від ринкової вартості. Але вони можуть значно зменшувати реальну корисну площу. Тому зниження ціни не зажди компенсує обмеження у використанні.