Коли на сільськогосподарській землі дозволене будівництво

Землі сільськогосподарського призначення є однією з найпоширеніших категорій земель в Україні, повідомляють у "Земельному фонді України". Вони використовуються не лише для вирощування культур, а й для забезпечення повного циклу аграрного виробництва, включно зі зберіганням врожаю, техніки та обладнання.

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Відповідно до Земельного кодексу України, такі землі можуть використовуватися для виробництва сільськогосподарської продукції, наукової та навчальної діяльності, а також для розміщення виробничої інфраструктури, необхідної для агросектору.

Чинне законодавство передбачає можливість будівництва об’єктів нерухомості на землях сільськогосподарського призначення без зміни їхнього цільового призначення. Головна умова — майбутня споруда має використовуватися відповідно до функціонального призначення земельної ділянки.

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Які споруди можна будувати

Державний класифікатор будівель і споруд відносить до об’єктів сільськогосподарського призначення зерносховища, склади, силосні ями, теплиці, приміщення для тваринництва та птахівництва, виноробства, рибного господарства та інші споруди, необхідні для агровиробництва.

Для особистих селянських господарств закон дозволяє зводити склади для зберігання вирощеної продукції, майстерні для ремонту техніки, господарські приміщення для інвентарю та інші об’єкти, які забезпечують діяльність господарства.

Фермерські господарства також мають право будувати житлові будинки, господарські споруди та виробничі об’єкти на власних земельних ділянках відповідно до документації із землеустрою та містобудівних вимог. На орендованих землях таке будівництво можливе лише за письмовою згодою власника ділянки.

Де діють обмеження

Водночас не всі види сільськогосподарських земель дозволяють капітальне будівництво. Наприклад, на ділянках, призначених для городництва, спорудження капітальних будівель і споруд заборонене.

На таких землях допускається лише встановлення тимчасових споруд для зберігання інвентарю або захисту від негоди. Після завершення строку користування земельною ділянкою такі об’єкти мають бути демонтовані за рахунок їх власника.

Натомість на землях для садівництва можна не лише вирощувати багаторічні насадження та сільськогосподарські культури, а й будувати садові будинки та господарські споруди.

Отже, складське приміщення на сільськогосподарській землі можна звести без зміни цільового призначення ділянки, якщо воно безпосередньо пов’язане з веденням аграрної діяльності та відповідає встановленим законодавством вимогам.