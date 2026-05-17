Що взагалі таке кадастровий номер?

Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальна послідовність цифр та знаків, яка надається земельній ділянці під час її державної реєстрації та зберігається за нею протягом усього часу існування, про що пише Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Читайте також Нічна риболовля у 2026 році: коли можна ловити рибу, не ризикуючи штрафами

Кадастровий номер не повинен повторюватися. Але часто трапляються випадки його дублювання.

Помилки в Державному земельному кадастрі можуть призвести до таких наслідків:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

неможливості зареєструвати право власності;

відмови у продажу, даруванні чи наслідуванні ділянки;

судових суперечок із сусідами через накладання кордонів;

перешкод під час будівництва;

штрафних санкцій чи відмови в оформленні технічної документації.

Зверніть увагу! Таким чином, людина втрачає владу над земельною ділянкою.

Для того, аби зареєструвати право на землю, слід звернутись до ДЗК – для встановлення факту подвійності кадастрового номера.

Наступний крок – це звернутися до державного реєстратора для проведення державної реєстрації права власності на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, що містить помилковий кадастровий номер.

Також обов’язково слід надати підтверджувальні документи, які отримано в ДЗК, про те, що в державному акті міститься помилка, та який кадастровий номер присвоєно земельній ділянці на заміну помилкового

Надання витягу з Державного земельного кадастру не є необхідним, оскільки, відомості з ДЗК державний реєстратор отримає шляхом інформаційної взаємодії,

– пояснили у Департаменті.

Важливо! Ненадання документа, що підтверджує помилку, дає право державному реєстратору прийняти рішення про відмову у проведенні державної реєстрації прав.

Власнику землі необхідно звернутися до державного реєстратора з заявою та документами Держгеокадастру, що підтверджують дублювання номерів в Державному земельному кадастрі та присвоєння нового кадастрового номера на заміну помилкового.

За яких ще обставин українці можуть втратити землю?

Законодавство України передбачає можливість вилучення (реквізиції) ділянок для потреб держави в умовах воєнного стану. Про це пише юридично-землевпорядна компанія "Земельний фонд України".

Згідно з інформацією, вилучити землю можуть задля таких потреб:

забезпечення Збройних Сил України;

будівництво оборонних споруд;

розміщення осіб, які втратили житло.

Особливу увагу приділяють ділянкам, які фактично використовуються, але не мають юридично оформленого статусу,

– йдеться у матеріалі.

Якщо земля роками обробляється, але без належних документів, то вона не є приватною власністю. Таким чином, ділянка залишається в державній чи комунальній власності.

Тобто держава або територіальна громада можуть розпоряджатися землею у визначених законом межах.

Важливо розуміти: якщо ви користуєтесь ділянкою без документів, вас не можуть просто змусити її покинути без належної процедури,

– додали у тексті.

Це можливо:

за рішенням суду; через передбачені законом механізми (зокрема реквізицію).

Як власнику землі підтвердити свої права на неї?

Для початку слід перевірити наявні документи. Навіть старе рішення сільської ради чи договір оренди – вже важлива правова підстава.

Далі варто звернутися до державного реєстратора та здійснити державну реєстрацію права власності або користування.

Останній крок – отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей документ є офіційним підтвердженням прав не земельну ділянку.

Що ще варто знати про агро законодавство в Україні?

Експерт Артем Ріпенко пояснив, що формальної плати за "внесення" даних до ДЗК та присвоєння кадастрового номера немає. Але річ у тім, що відомості вносяться лише на підставі тієї чи іншої документації із землеустрою.

Ціна такої документації разом із необхідними геодезичними вишукуваннями може бути різною. Сума може становити від декількох тисяч гривень до десятків чи навіть сотень тисяч.

Водночас експертка Лариса Кись розповіла, як відбувається оформлення спадщини. Вона розказала, що потрібно надати документи, які підтверджують те, що у померлого було право на користування паєм. Це може бути, наприклад, Державний акт на право власності на землю. Також Лариса Кись зазначила, що втрачені документи слід обов'язково відновити.