Что вообще такое кадастровый номер?

Кадастровый номер земельного участка – это индивидуальная последовательность цифр и знаков, которая предоставляется земельному участку при его государственной регистрации и сохраняется за ним в течение всего времени существования, о чем пишет Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Кадастровый номер не должен повторяться. Но часто встречаются случаи его дублирования.

Ошибки в Государственном земельном кадастре могут привести к таким последствиям:

невозможности зарегистрировать право собственности;

отказу в продаже, дарении или наследовании участка;

судебным спорам с соседями из-за наложения границ;

препятствий при строительстве;

штрафных санкций или отказа в оформлении технической документации.

Обратите внимание! Таким образом, человек теряет власть над земельным участком.

Для того, чтобы зарегистрировать право на землю, следует обратиться в ГЗК – для установления факта двойственности кадастрового номера.

Следующий шаг – это обратиться к государственному регистратору для проведения государственной регистрации права собственности на основании государственного акта на право собственности на земельный участок, содержащий ошибочный кадастровый номер.

Также обязательно следует предоставить подтверждающие документы, которые получены в ГЗК, о том, что в государственном акте содержится ошибка, и какой кадастровый номер присвоен земельному участку на замену ошибочного

Предоставление выписки из Государственного земельного кадастра не является необходимым, поскольку, сведения из ГЗК государственный регистратор получит путем информационного взаимодействия,

– объяснили в Департаменте.

Важно! Непредоставление документа, подтверждающего ошибку, дает право государственному регистратору принять решение об отказе в проведении государственной регистрации прав.

Владельцу земли необходимо обратиться к государственному регистратору с заявлением и документами Госгеокадастра, подтверждающие дублирование номеров в Государственном земельном кадастре и присвоение нового кадастрового номера на замену ошибочного.

При каких еще обстоятельствах украинцы могут потерять землю?

Законодательство Украины предусматривает возможность изъятия (реквизиции) участков для нужд государства в условиях военного положения. Об этом пишет юридически-землеустроительная компания "Земельный фонд Украины".

Согласно информации, изъять землю могут для таких нужд:

обеспечение Вооруженных Сил Украины;

строительство оборонительных сооружений;

размещение лиц, которые потеряли жилье.

Особое внимание уделяют участкам, которые фактически используются, но не имеют юридически оформленного статуса,

– говорится в материале.

Если земля годами обрабатывается, но без надлежащих документов, то она не является частной собственностью. Таким образом, участок остается в государственной или коммунальной собственности.

То есть государство или территориальная община могут распоряжаться землей в определенных законом пределах.

Важно понимать: если вы пользуетесь участком без документов, вас не могут просто заставить ее покинуть без надлежащей процедуры,

– добавили в тексте.

Это возможно:

по решению суда; через предусмотренные законом механизмы (в частности реквизицию).

Как владельцу земли подтвердить свои права на нее?

Для начала следует проверить имеющиеся документы. Даже старое решение сельского совета или договор аренды – уже важное правовое основание.

Далее следует обратиться к государственному регистратору и осуществить государственную регистрацию права собственности или пользования.

Последний шаг – получить выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Этот документ является официальным подтверждением прав не земельный участок.

Что еще стоит знать об агро законодательстве в Украине?

Эксперт Артем Рипенко объяснил, что формальной платы за "внесение" данных в ГЗК и присвоение кадастрового номера нет. Но дело в том, что сведения вносятся только на основании той или иной документации по землеустройству.

Цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими изысканиями может быть разной. Сумма может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч.

В то же время эксперт Лариса Кись рассказала, как происходит оформление наследства. Она рассказала, что нужно предоставить документы, подтверждающие то, что у умершего было право на пользование паем. Это может быть, например, Государственный акт на право собственности на землю. Также Лариса Кись отметила, что утраченные документы следует обязательно восстановить.