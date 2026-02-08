Как проверить право собственности на землю?

О том, где найти владельца земли и информацию о приватизации участка, узнаем из электронного портала Госгеокадастра.

Смотрите также Какова стоимость присвоения кадастрового номера на землю в 2026 году

Чаще всего знать всю информацию о земле или о владельце участка, нужно во время купли-продажи. Так, прежде всего стоит выяснить. имеет ли земля кадастровый номер.

Это можно сделать довольно просто, через онлайн сервис – "Публичная кадастровая карта". Преимущества этой карты в том, что сразу можно выяснить тип собственности, площадь участка и его целевое назначение.

Важно! Если вы знаете владельца земли, у которого будете покупать землю, но хотите проверить документы – можно непосредственно пообщаться об этом. Владелец обязан предоставить информацию.

Если участок не имеет кадастрового номера – ни одно юридическое действие не будет действительным. Поэтому владельцы должны обратиться в органы землеустройства, чтобы земле присвоили кадастровый номер.

На самом сайте Госгеокадастра можно заказать справку, где будет информация о:

нормативной денежной оценке участка;

зарегистрированном ограничении в использовании участка;

субъектах права собственности на земельный участок.

Обратите внимание! Сведения о владельце участка являются справочными, вся актуальная информация содержится в Государственном реестре вещных прав.

Еще одним способом проверить земельный участок можно через Единый государственный реестр судебных решений. Так в частности узнаете:

оспаривали ли оспаривали ли право собственности на земельный участок;

существуют ли межевые споры;

находится ли участок под арестом;

не был ли передан в ипотеку.

Что нужно знать о регистрации права на земельный участок?

На сайте "Землеустроитель" говорится о том, что зарегистрировать собственность или другие права на землю можно через местный ЦНАП или у нотариуса.

Важно понимать, что именно после регистрации в госреестре прав на недвижимое имущество, возникает, изменяется или прекращается соответствующее право.

Заметьте! Зарегистрировать право возможно для участка, который имеет кадастровый номер.

То есть, без кадастрового номера участок теоретически существует, но не в реестрах. Итак, документально и фактически подтвердить наличие участка, его площадь и другие данные – невозможно, не говоря о купле-продаже.

Что известно о ценах на оформление кадастрового номера и приватизацию?

Присвоение кадастрового номера осуществляется бесплатно. Но до этого необходимо подготовить ряд документов, общая стоимость на оформление которых – от 2 до 30 тысяч гривен.

В то же время по аналогичной системе – приватизация земли в Украине бесплатная. Однако за подготовку документов на приватизацию платить нужно.