Какая высота забора разрешена законом?
Согласно Государственными строительными нормами, общие требования по высоте заборов не превышают 3 метров в высоту. Впрочем размер регулируется в соответствии с размещением забора.
Таким образом, нормы составляют:
- между соседними участками – высота до 2 метров;
- со стороны улицы – высота до 2,5 метров.
В то же время местные советы в городах и поселках могут устанавливать дополнительные правила застройки, которые, в частности, могут касаться высоты заборов.
В ней говорится, что для граждан установлен штраф в размере от 340 до 1 360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1 700 гривен.
Помните! В отдельных случаях высота разрешается больше, чем 2,5 метра. Речь идет об ограждении химического предприятия (3 – 4 метра), или вокруг военного объекта (2,5 – 3 метра).
Какие здания нельзя возводить на собственном участке без разрешений?
Кроме высоты забора вокруг своего участка стоит учитывать и то, что по закону можно строить на своей территории. Виды зданий, для строительства которых не надо получать разрешение прописаны в законодательстве.
Без разрешений нельзя строить жилые, дачные, частные, многоквартирные дома, промышленные, коммерческие помещения, капитальные гаражи с фундаментом.
Не требуют разрешений работы на подключение к инженерным сетям, оснащение приборами учета, замена кровли и тепловая изоляция объектов с незначительными и средними последствиями.