В чьей собственности земля под частным домом?
К лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, говорится в Гражданском кодексе Украины.
В это время не происходит изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца земельного участка, в порядке и на условиях, определенных законодательством.
Обратите внимание! В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности на размещенный на нем дом, его хозяйственного ведения, оперативного управления им (кроме многоквартирного дома).
Как к другому собственнику переходит земля?
Приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения:
- по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;
- в случае бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;
- в случае приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены лицам в пользование;
- в случае принятия наследства;
- в случае выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).
Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.
Важно! В то же время если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка. Аналогично соответствующая доля земельного участка переходит в право собственности приобретателю объекта недвижимого имущества в случае приобретения им доли в деле общей собственности такого имущества.
Какие здания нельзя возводить на собственном участке без разрешений?
Планируя строительство на земельном участке частной формы собственности – приусадебном участке, садовом, дачном, – часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.
Без разрешений нельзя строить жилые, дачные, частные, многоквартирные дома, промышленные, коммерческие помещения, капитальные гаражи с фундаментом.
Не требуют разрешений работы на подключение к инженерным сетям, оснащение приборами учета, замена кровли и тепловая изоляция объектов с незначительными и средними последствиями.