Об этом 4 мая сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Почему наложили вето на постановление?

Как напомнили в Львовском горсовете, на пленарном заседании сессии горсовета 30 апреля было принято решение о строительстве подземного паркинга на площади Мицкевича. Однако 4 мая Андрей Садовый наложил на него вето.

По словам городского головы, решение стало скандальным, ведь "большой бизнес не может качественно и понятно объяснить, как они будут строить эту парковку".

Предлагаю провести открытую публичную презентацию с объяснениями и ответами на вопросы, которые ставит общественность,

– предложил Садовый взамен.

В городском совете уточнили, что право вето городского головы позволяет остановить решение совета в течение пяти дней после его принятия, согласно статье 59 Закона Украины "О местном самоуправлении".

Застройка аэродрома: что известно?

Ранее сообщалось, что Львовская ОГА подписала меморандум о жилой застройку территории возле аэропорта в селе Сокольники. Это решение не поддерживает и резко критикует Львовский горсовет, утверждая о грубых нарушениях.

По словам Садового, такое решение ОВА фактически является предложением остановить развитие города и "поставить крест" на будущем аэропорта.

Местные власть отправила ряд обращений, в частности к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Юлии Свириденко.