Об этом 4 мая сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Почему наложили вето на постановление?
Как напомнили в Львовском горсовете, на пленарном заседании сессии горсовета 30 апреля было принято решение о строительстве подземного паркинга на площади Мицкевича. Однако 4 мая Андрей Садовый наложил на него вето.
По словам городского головы, решение стало скандальным, ведь "большой бизнес не может качественно и понятно объяснить, как они будут строить эту парковку".
Предлагаю провести открытую публичную презентацию с объяснениями и ответами на вопросы, которые ставит общественность,
– предложил Садовый взамен.
В городском совете уточнили, что право вето городского головы позволяет остановить решение совета в течение пяти дней после его принятия, согласно статье 59 Закона Украины "О местном самоуправлении".
Застройка аэродрома: что известно?
Ранее сообщалось, что Львовская ОГА подписала меморандум о жилой застройку территории возле аэропорта в селе Сокольники. Это решение не поддерживает и резко критикует Львовский горсовет, утверждая о грубых нарушениях.
По словам Садового, такое решение ОВА фактически является предложением остановить развитие города и "поставить крест" на будущем аэропорта.
Местные власть отправила ряд обращений, в частности к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Юлии Свириденко.