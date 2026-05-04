Про це 4 травня повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Дивіться також Може бути непоправна шкода: у мерії Львова пояснили проблему щодо забудови аеропорту

Чому наклали вето на ухвалу?

Як нагадали у Львівській міськраді, на пленарному засіданні сесії міськради 30 квітня було прийнято ухвалу про будівництво підземного паркінгу на площі Міцкевича. Однак 4 травня Андрій Садовий наклав на неї вето.

За словами міського голови, рішення стало скандальним, адже "великий бізнес не може якісно й зрозуміло пояснити, як вони будуватимуть цю парковку".

Пропоную провести відкриту публічну презентацію з поясненнями та відповідями на питання, які ставить громадськість,

– запропонував Садовий натомість.

У міській раді уточнили, що право вето міського голови дозволяє зупинити рішення ради протягом п'яти днів після його ухвалення, згідно зі статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування".

Забудова літовища: що відомо?

Раніше повідомлялось, що Львівська ОВА підписала меморандум про житлову забудову території біля аеропорту у селі Сокільники. Це рішення не підтримує й різко критикує Львівська міськрада, стверджуючи про грубі порушення.

За словами Садового, таке рішення ОВА фактично є пропозицією зупинити розвиток міста і "поставити хрест" на майбутньому аеропорту.

Місцева влада відправила низку звернень, зокрема до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.