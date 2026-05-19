На ситуацію офіційно відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про інцидент із бусом ТЦК у Львові?

Ситуацію зафіксували на камери. На відеокадрах видно, як група перехожих підбігає до автівки представників ТЦК. Через дії людей в машині розбилися й повилітали вікна.

При цьому львів'яни витягнули з машини чоловіка, який перебував усередині. Його, імовірно, хотіли мобілізувати.

Натовп людей "накинувся" на бус ТЦК у Львові: дивіться відео з телеграм-каналу "Львівич"

У Львівському ОТЦК та СП заявили про неприпустимість будь-яких незаконних дій, які перешкоджають роботі військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів.

Там також уточнили, що внаслідок інциденту транспортний засіб зазнав пошкоджень, а також, як стверджується, виникла загроза безпеці особового складу та було ускладнене виконання мобілізаційних заходів.

У ТЦК наголосили, що подібні випадки в умовах воєнного стану є неприйнятними та можуть тягнути за собою юридичну відповідальність відповідно до українського законодавства.

Там також підкреслили, що перешкоджання діяльності представників сектору безпеки й оборони, пошкодження майна чи заклики до насильства не можуть бути виправданими. У відомстві закликали громадян зберігати спокій, уникати провокацій і діяти виключно в межах правового поля.

Важливо! Боєць "Азову" з позивним "Рішала" зазначив, що конфлікти з ТЦК сформували першочергово люди, а не російська пропаганда. Він наголосив на важливості кращої інформаційної обізнаності населення й уміння критично оцінювати інформацію, адже саме це може допомогти зменшити кількість подібних конфліктів навколо роботи ТЦК.

Ще один скандальний випадок стався на Черкащині: які подробиці?

16 травня у Чигиринському районі стався конфлікт між представниками ТЦК та ветераном. У центрі комплектування заявили про початок службової перевірки для з'ясування всіх обставин інциденту.

За даними громадської організації, військовослужбовці ТЦК зупинили авто, яким керував боєць на реабілітації Володимир, у салоні також були його дружина та дитина.

У ГО стверджують, що ситуація переросла у силовий конфлікт із застосуванням сльозогінного газу та погрозами, після чого на місце прибула поліція. У ТЦК наголосили, що перевіряють подію, і підкреслили неприпустимість шкоди цивільним і ветеранам. Ситуацію також взяли на контроль в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Черкаській області.

Як планують змінювати підхід до мобілізації?

В Україні обговорюють зміни до підходів мобілізації – без радикальних реформ, але з покращенням процесів. Також розглядається можливість ширшого залучення іноземців до Сил оборони через добровільні програми.

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, в коментарі для 24 Каналу зазначив, що зниження мобілізаційного віку або ж призов жінок наразі не розглядається.