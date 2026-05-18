Про це "Рішала" розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Що "Рішала" розповів про конфлікти між ТЦК та цивільними?

Військовий заявив, що наразі важливо виховати молоде покоління, яке не потрапило під вплив ворожої ІПСО та навчити молодь правильно розуміти та фільтрувати інформацію.

Він зазначив, що часто у соцмережах під дописами починаються конфлікти, які запустили російські боти.

Я був у відпустці й чув розмови цивільних. Крім ТЦК їм нема про що говорити. Це вже хронічна проблема. І тому, здається, її не вилікувати. Хоча підлікувати якось, певно, можна. Якщо говорити про ТЦК, то, мені здається, першочергово цей конфлікт сформували люди, а не російське ІПСО.

– заявив "Рішала".

Український захисник зазначив, що у 2023 – 2024 роках було значно менше конфліктів з військовими ТЦК, але наголосив, що не виправдовує усі їх дії. "Рішала" заявив, що найгірше у цій ситуації – це "радість" людей після новини про вбивство військового ТЦК.

Військовий також розповів, що "бусифіковані" захисники нічим не відрізняються від простих добровольців. За його словами, такі громадяни так само навчаються та готуються.

З новобранцем завжди ведеться розмова про те, що він вміє, може і хоче. Відповідно від цього і відштовхуємося ким і де він буде служити,

– зазначив "Рішала".

Останні новини про хід мобілізації в Україні

Міністр економіки Олексій Соболев заявив, що система бронювання працівників критично важливих підприємств в Україні переглядається кожні 6-9 місяців, щоб відповідати актуальній ситуації в країні.

Відстрочку від мобілізації в Україні можуть отримати особи за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням чи науковою діяльністю, а також залежно від професії чи посади. До інших підстав для відстрочки належать бронювання.

Міноборони України розглядає можливість точкового залучення ІТ-спеціалістів через пуш-сповіщення у "Резерв+", але для ФОПів без офіційного запису це може бути складніше.

Чиновники анонсують, що нові функції застосунку "Резерв+" будуть презентовані на початку червня, а система мобілізації перейде до принципу професійної відповідності.