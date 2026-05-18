В іноземних ЗМІ дедалі частіше з'являються матеріали, які свідчать про можливий переворот у Кремлі, очолити який можуть близькі люди з оточення Путіна. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, що зараз відбувається в Росії, чому Путін опинився у глухому куті та як його справи погіршує Україна.

У Кремлі готується переворот?

Ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що всередині російської верхівки може відбутися бунт проти Володимира Путіна. Серед ймовірних кандидатів Болтон виділив Валерія Герасимова – начальника Генштабу Росії.

Політолог Олександр Морозов зауважив, що логіка ексрадника Трампа зрозуміла. Адже політичні завдання, які ставить Путін власній армії, та її реальні можливості – дуже відрізняються.

"На п'ятий рік великої війни почалися розбіжності, й можна припустити, що почалися вони між Путіним і Герасимовим. Але все ж, я вважаю, що зарано говорити про розкол. Наразі не видно, як незадоволення Герасимова термінами й завданнями, що ставить Путін, можуть вилитися у публічну сферу", – наголосив Морозов.

Цікаво! Нещодавно у виданні CNN повідомили, що у Кремлі справді може готуватися переворот. Однак тоді журналісти припустили, що все може відбутися через колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який нині є секретарем Радбезу Росії.

Водночас проблеми у Путіна є не лише з найближчим оточенням. Відверто незадоволені російським керманичем і самі ж росіяни. Рейтинг схвалення Путіна падав впродовж семи тижнів, опинившись на найнижчому рівні за час повномасштабного вторгнення. Цікаво, що висвітлювали це два соціологічні центри, що перебувають під впливом Кремля.

Багато хто вважав, що це зробили, аби адміністрація президента почала політтехнічними методами змінювати ситуацію. Якісь кроки навіть почали робити: Путін зненацька зустрівся зі своєю вчителькою. Але це не допомогло, й зрештою в найближчому оточенні Путіна вирішили, що потрібно просто перестати публікувати рейтинги. Це дуже дивно, бо показує слабкість, тріщину,

– зауважив політолог.

Не дивно, що звичні методи для "порятунку" рейтингу Путіна вже не допомагають, адже росіяни насамперед незадоволені через незрозумілість перспектив війни. Російський диктатор п'ятий рік обіцяє, що цілі "сво" будуть досягнуті, однак все складається навпаки.

Чого найбільше боїться Путін?

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон зауважив, що велику роль зараз відіграють економічні проблеми у Росії. Раніше, навіть попри санкції, Москва могла заробляти достатньо грошей і для війни, й для фінансування власного режиму.

Зараз же нові санкції проти тіньового флоту Росії та розгромні удари України по нафтових об'єктах ворога – Володимир Путін більше не отримує від цього потрібного прибутку.

Багато хто говорить про можливі заворушення всередині Кремля та серед найближчого оточення Путіна. Існують близькі до Володимира Путіна люди, які хотіли б зайняти його місце. Якщо з'явиться така можливість, беручи до уваги поточну ситуацію й параною Путіна, що погіршується, то я б такому не здивувався,

– зазначив британський полковник.

До того ж сильний психологічний тиск на Путіна чинять і події на Близькому Сході. Американці ліквідували високопосадовців іранського режиму завдяки точній розвідувальній інформації. Це лякає російського диктатора, тому що він вважає, що США й досі передають Україні чутливу розвідувальну інформацію.

А Україна вже продемонструвала, що може завдавати ударів практично по всій території Росії, що робить Москву цілком досяжною для ураження. Тобто Путін боїться нападу як зсередини, так і ззовні.

Як Україна руйнує путінський режим?

Українські удари по Росії справді докорінно змінили війну, вважає політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він пояснив, що атаки по території ворога зараз сильно б'ють по міфу неприступності Москви й доводять, що путінський режим не є всесильним.

Руйнується й ще один важливий міф, який довго просувала Росія: що це Україна має погоджуватись на щось, інакше – далі ставатиме гірше. Так ось гірше справді стає, але стосується тепер це й російського агресора,

– наголосив політолог.

Можливості України щодо далекобійних ударів справді зростають і чи не найкраще продемонструвала це атака на Москву у ніч на 17 травня. Україні вдалося прорвати три лінії ворожої ППО. Один із наймасовіших ударів по російській столиці відбувся незадовго після того, як Кремль стягнув до Москви ППО з інших регіонів. Тобто добратися українським дронам до Москви було, можливо, ще важче ніж раніше, однак це вдалося зробити.

На тлі цього варто й згадати про заяву Путіна, у якій він сказав, що війна в Україні нібито рухається до завершення. Втім, на думку політтехнолога, це радше намагання диктатора йти в унісон із заявами Дональда Трампа.

"Росіяни не вносили змін у плани на весняно-літню кампанію на фронті. Але тепер ми своїми ударами можемо вносити корективи в реальні плани агресора", – додав Чаленко.

До слова, експрацівник СБУ Іван Ступак вказав на ще один важливий наслідок атак по Москві. За його словами, коли у російській столиці стає неспокійно – це впливає на всю Росію. Москвичі починають бідкатись на владу та наслідки атак, адже їхнє місто мало би бути найзахищенішим. Однак українські дрони доводять, що це вже не так.

Крім того, постійні "прильоти" відлякують й інвесторів, які ще залишаються у Росії.

Що неспокійніше буде у Москві, що більше буде невдоволених росіян – то більше змінюватиметься загальна суспільна думка про війну. Мовляв, "а нас за що? нас до такого не готували". До того ж чиновники хоча б в кулуарах можуть говорити, що війна йде не за планом. Це все може рухати російську військову машину до закінчення війни,

– підсумував Ступак.

Якщо українські атаки лише наберуть обертів, то наслідки для Володимира Путіна справді можуть бути плачевними. Ситуація для нього уже складається не найкращим чином.

