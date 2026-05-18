В иностранных СМИ все чаще появляются материалы, свидетельствующие о возможном перевороте в Кремле, возглавить который могут близкие люди из окружения Путина. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, что сейчас происходит в России, почему Путин оказался в тупике и как его дела ухудшает Украина.

Смотрите также Инициатива теперь у Украины: интервью эксперта о позорном провале Путина и новых "картах" в переговорах

В Кремле готовится переворот?

Экс-советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что внутри российской верхушки может произойти бунт против Владимира Путина. Среди вероятных кандидатов Болтон выделил Валерия Герасимова – начальника Генштаба России.

Политолог Александр Морозов заметил, что логика экс-советника Трампа понятна. Ведь политические задачи, которые ставит Путин собственной армии и ее реальные возможности – очень отличаются.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"На пятый год большой войны начались разногласия, и можно предположить, что начались они между Путиным и Герасимовым. Но все же, я считаю, что рано говорить о расколе. Пока не видно, как недовольство Герасимова сроками и задачами, что ставит Путин, могут вылиться в публичную сферу", – подчеркнул Морозов.

Интересно! Недавно в издании CNN сообщили, что в Кремле действительно может готовиться переворот. Однако тогда журналисты предположили, что все может произойти из-за бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, который сейчас является секретарем Совбеза России.

В то же время проблемы у Путина есть не только с ближайшим окружением. Откровенно недовольны российским руководителем и сами же россияне. Рейтинг одобрения Путина падал в течение семи недель, оказавшись на самом низком уровне за время полномасштабного вторжения. Интересно, что освещали это два социологических центра, находящихся под влиянием Кремля.

Многие считали, что это сделали, чтобы администрация президента начала политтехническими методами менять ситуацию. Какие-то шаги даже начали делать: Путин неожиданно встретился со своей учительницей. Но это не помогло, и в конце концов в ближайшем окружении Путина решили, что нужно просто перестать публиковать рейтинги. Это очень странно, потому что показывает слабость, трещину,

– отметил политолог.

Неудивительно, что привычные методы для "спасения" рейтинга Путина уже не помогают, ведь россияне прежде всего недовольны из-за непонятности перспектив войны. Российский диктатор пятый год обещает, что цели "сво" будут достигнуты, однако все складывается наоборот.

У Путина начались серьезные проблемы: смотрите видео

Чего больше всего боится Путин?

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заметил, что большую роль сейчас играют экономические проблемы в России. Ранее, даже несмотря на санкции, Москва могла зарабатывать достаточно денег и для войны, и для финансирования собственного режима.

Сейчас же новые санкции против теневого флота России и разгромные удары Украины по нефтяным объектам врага, Владимир Путин больше не получает от этого нужной прибыли.

Многие говорят о возможных беспорядках внутри Кремля и среди ближайшего окружения Путина. Существуют близкие к Владимиру Путину люди, которые хотели бы занять его место. Если появится такая возможность, принимая во внимание текущую ситуацию и ухудшающуюся паранойю Путина, то я бы такому не удивился,

– отметил британский полковник.

К тому же сильное психологическое давление на Путина оказывают и события на Ближнем Востоке. Американцы ликвидировали высокопоставленных чиновников иранского режима благодаря точной разведывательной информации. Это пугает российского диктатора, потому что он считает, что США до сих пор передают Украине чувствительную разведывательную информацию.

А Украина уже продемонстрировала, что может наносить удары практически по всей территории России, что делает Москву вполне достижимой для поражения. То есть Путин боится нападения как изнутри, так и извне.

Почему у Путина обостряется паранойя: посмотрите видео

Как Украина разрушает путинский режим?

Украинские удары по России действительно в корне изменили войну, считает политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он пояснил, что атаки по территории врага сейчас сильно бьют по мифу неприступности Москвы и доказывают, что путинский режим не является всесильным.

Разрушается и еще один важный миф, который долго продвигала Россия: что это Украина должна соглашаться на что-то, иначе – дальше будет становиться хуже. Так вот хуже действительно становится, но касается теперь это и российского агрессора,

– подчеркнул политолог.

Возможности Украины по дальнобойным ударам действительно растут и лучше всего продемонстрировала это атака на Москву в ночь на 17 мая. Украине удалось прорвать три линии вражеской ПВО. Один из самых массовых ударов по российской столице состоялся незадолго после того, как Кремль стянул в Москву ПВО из других регионов. То есть добраться украинским дронам до Москвы было, возможно, еще труднее чем раньше, однако это удалось сделать.

На фоне этого стоит и вспомнить о заявлении Путина, в котором он сказал, что война в Украине якобы движется к завершению. Впрочем, по мнению политтехнолога, это скорее попытка диктатора идти в унисон с заявлениями Дональда Трампа.

"Россияне не вносили изменений в планы на весенне-летнюю кампанию на фронте. Но теперь мы своими ударами можем вносить коррективы в реальные планы агрессора", – добавил Чаленко.

Чем важны атаки по Москве: смотрите видео

К слову, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак указал на еще одно важное следствие атак по Москве. По его словам, когда в российской столице становится неспокойно – это влияет на всю Россию. Москвичи начинают жаловаться на власть и последствия атак, ведь их город должен быть самым защищенным. Однако украинские дроны доказывают, что это уже не так.

Кроме того, постоянные "прилеты" отпугивают и инвесторов, которые еще остаются в России.

Чем неспокойнее будет в Москве, чем больше будет недовольных россиян – тем больше будет меняться общее общественное мнение о войне. Мол, "а нас за что? нас к такому не готовили". К тому же чиновники хотя бы в кулуарах могут говорить, что война идет не по плану. Это все может двигать российскую военную машину до окончания войны,

– подытожил Ступак.

Если украинские атаки только наберут обороты, то последствия для Владимира Путина действительно могут быть плачевными. Ситуация для него уже складывается не лучшим образом.

Какие еще проблемы есть в России?