Об этом "Ришала" рассказал в интервью 24 Каналу.

Что "Решала" рассказал о конфликтах между ТЦК и гражданскими?

Военный заявил, что сейчас важно воспитать молодое поколение, которое не попало под влияние вражеской ИПСО и научить молодежь правильно понимать и фильтровать информацию.

Он отметил, что часто в соцсетях под сообщениями начинаются конфликты, которые запустили российские боты.

Я был в отпуске и слышал разговоры гражданских. Кроме ТЦК им не о чем говорить. Это уже хроническая проблема. И поэтому, кажется, ее не вылечить. Хотя подлечить как-то, вероятно, можно. Если говорить о ТЦК, то, мне кажется, в первую очередь этот конфликт сформировали люди, а не российское ИПСО.

– заявил "Ришала".

Украинский защитник отметил, что в 2023 – 2024 годах было значительно меньше конфликтов с военными ТЦК, но отметил, что не оправдывает все их действия. "Ришала" заявил, что хуже всего в этой ситуации – это "радость" людей после новости об убийстве военного ТЦК.

Военный также рассказал, что "бусифицированные" защитники ничем не отличаются от простых добровольцев. По его словам, такие граждане так же учатся и готовятся.

С новобранцем всегда ведется разговор о том, что он умеет, может и хочет. Соответственно от этого и отталкиваемся кем и где он будет служить,

– отметил "Ришала".

Министр экономики Алексей Соболев заявил, что система бронирования работников критически важных предприятий в Украине пересматривается каждые 6-9 месяцев, чтобы соответствовать актуальной ситуации в стране.

Отсрочку от мобилизации в Украине могут получить лица по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, обучением или научной деятельностью, а также в зависимости от профессии или должности. К другим основаниям для отсрочки относятся бронирования.

Минобороны Украины рассматривает возможность точечного привлечения ІТ-специалистов через пуш-уведомления в "Резерв+", но для ФЛП без официальной записи это может быть сложнее.

Чиновники анонсируют, что новые функции приложения "Резерв+" будут представлены в начале июня, а система мобилизации перейдет к принципу профессионального соответствия.