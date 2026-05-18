Кто имеет приоритет в бронировании от мобилизации?

Сейчас государство прежде всего предоставляет бронирование работникам секторов, без которых невозможно функционирование страны. Об заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет "РБК-Украина".

Речь идет о:

оборонно-промышленный комплекс

энергетике

медицине

жилищно-коммунальное хозяйство

Министр отметил, что количество забронированных работников уже достигло 1,37 миллиона человек.

Алексей Соболев Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Забронировано 1,37 миллиона человек. За год бронирование немного возросло. Будут еще волны относительно бронирования. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений.

Соболев отметил, что речь идет именно о предприятиях, которые являются критически необходимыми для работы экономики и государства во время войны.

Нюансы относительно людей в розыске ТЦК и СЗЧ

Министр пояснил, что между Минэкономики и Минобороны продолжается постоянный диалог по балансу между потребностями армии и экономики.

По его словам, власть пытается одновременно обеспечить потребности Сил обороны, стабильную работу критической инфраструктуры и поступления налогов в бюджет.

Вместе с этим есть проблема с людьми, которых разыскивает ТЦК, или они ушли в СЗЧ.

Есть большое количество людей, которые в розыске, в СЗЧ находятся, которые не участвуют или немного исключены из формальной занятости, и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который возможно выявить, чтобы они или работали, или воевали,

– говорит Соболев.

Систему бронирования продолжат пересматривать

Соболев также заявил, что подходы к бронированию не являются окончательными и периодически пересматриваются. По его словам, примерно каждые 6 – 9 месяцев власти анализируют критерии и списки предприятий.

Это нормальная работа для того, чтобы система была жива,

– заявил министр.

Министр объяснил, что такие просмотры нужны для того, чтобы система оставалась справедливой и отвечала актуальной ситуации в стране.

Что это значит?

Заявления Минэкономики свидетельствуют о том, что власть пытается:

Сохранить работу критических предприятий Не допустить падения налоговых поступлений Одновременно усиливать мобилизационный ресурс

Также все больше внимания могут уделять людям, которые выпали из официальной экономики и не участвуют в обороне.

Какой прогноз? Эксперты прогнозируют, что в этом году волны пересмотра бронирования продолжатся, критерии для предприятий могут усиливаться, а государство активнее будет проверять обоснованность бронирований.

Обратите внимание! Система бронирования в Украине продолжает меняться под давлением войны и экономических вызовов. Власть пытается одновременно сохранять работу критических предприятий и искать дополнительный ресурс, что делает тему бронирования одной из самых чувствительных в стране.

Какова ситуация с мобилизацией в Украине?

В Украине почти исчерпался ресурс добровольцев, которые готовы присоединиться к армии. В связи с подобным дефицитом желающих сейчас мобилизация проводится всеми способами, которые позволяет действующее законодательством.

Соответствующую информацию сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского городского ТЦК и СП Валерий Кравченко, передает "Новости.LIVE".

В рамках недавнего заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Валерий Кравченко заявил, что в течение последних четырех месяцев количество групп оповещения ТЦК и СП в столице выросло ориентировочно на 40%.

По его словам, такие меры непосредственно связаны с требованиями по повышению эффективности мобилизационных мероприятий. В то же время точное количество соответствующих групп исполняющий обязанности называть отказался.

Добровольцы почти закончились, мобилизация происходит всеми возможными и предусмотренными действующим законодательством способами,

– сказал он.

Представитель заверил, что для этого привлечены представители полиции и групп оповещения, которые работают в форме и с нагрудными камерами, поэтому все неправомерные действия могут быть проверены правоохранительными органами.

К слову, командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" объяснил 24 Каналу, что не стоит ожидать быстрых решений по мобилизационной перспективе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский постоянно работает над совершенствованием армии, ведя диалог с командирами и зная проблемные вопросы. Реформы и изменения происходят постоянно – часть малыми шагами в рамках плановых мероприятий, часть более стремительно.

Дмитрий Филатов "Перун" Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Быстрых решений по мобилизации я не вижу. Украина исчерпывает мотивированный ресурс людей, которые хотят защищать страну. Теперь мобилизация все больше становится принудительной, чем сознательным долгом.

По словам военного, насущной проблемой является вопрос СЗЧ, которое превратилось в некий "вид спорта". Люди ходят туда по 10 и более раз, чтобы избежать фронта.

Недавно я общался с парнем, который был в СЗЧ 16 раз. До этого рекорд был 8. Он говорил: "Я не хочу воевать. Буду постоянно ходить в СЗЧ, потом в подразделение. Как только дадут боевое задание – пойду снова". На вопрос, может он хочет какую-то должность или был в тяжелых боях – говорит: "Нет, никогда не был на поле боя и не планирую. Никаких должностей не хочу". Вот такая история,

– рассказал Филатов.

