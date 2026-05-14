Что предлагает законопроект о справедливом бронировании?

Как пишут авторы законопроекта, бронь – это также вариант обороны страны, но не на фронте, а в тылу. Мужчины, которые захотят получить такое освобождение от призыва, смогут работать для государства на важных работах, или же поддерживать экономику. Об этом говорится в законопроекте №15237, автором которого стал народный депутат Максим Заремский.

Из-за продолжающейся, войны, актуальным остается вопрос законодательного урегулирования правил бронирования от мобилизации. Автор проекта уверен, что этот механизм должен быть справедливым и при этом должен исключать все коррупционные риски. Предложенные изменения могли бы несколько поддержать боеспособность Сил обороны Украины.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса обеспечения справедливости механизма бронирования и привлечения забронированных лиц к участию в обороне для повышения доверия к государству,

– говорится в карточке законопроекта.

Так с помощью будущего Закона "О справедливом бронировании и участии в обороне", в Украине будут введены одинаковые правила бронирования для всех. Он будет определять не только порядок, но и список категорий граждан и обстоятельств для возможности бронирования.

В то же время законопроект предлагает отказаться от бронирования людей на бессрочной основе, как это действует сейчас. Предлагается сделать так, чтобы за забронированными от мобилизации мужчинами постоянно был контроль, чтобы определять, имеют ли они до сих пор основания для отсрочки.

Авторы также расширяют понятие участия граждан в обороне государства. Если человек не хочет служить в армии, то он или будет иметь трудоустройство на объекте критической инфраструктуры или выполнять задачи резерве. Кроме того, предлагается ввести целевые взносы на оборону. Ранее народные депутаты и правозащитники высказывались о возможности так называемого "экономического бронирования", чтобы люди имели право платить за освобождение от мобилизации просто в государство.

В законопроекте также говорится о возможности ведения Реестра забронированных лиц. Государство могло бы быстрее проверять основания для бронирования и избегать дублирования или другие нарушения при предоставлении отсрочек.

Важно! Реестр не будет содержать персональные данные и информацию об объекте критической инфраструктуры, на котором человек работает. Это нужно для безопасности и защиты таких объектов.

Такие изменения предлагаются в рамках реформы мобилизации, которая могла бы улучшить процесс, разделить полномочия территориальных центров комплектования и сделать мобилизацию более действенной для армии и государства.

Если такие изменения будут закреплены на уровне закона, то их нельзя будет быстро изменить. Правительственные постановления тоже не будут иметь большую юридическую силу, чем этот закон.

Нормативные положения будет разрабатывать Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня принятия такой инициативы в Верховной Раде.

Планируется, что такие изменения, вероятно, снизят общественное напряжение и установят обязанность для забронированных военнообязанных перед государством.

Контекст. После усиления мобилизации вопрос бронирования стал одним из самых дискуссионных в обществе. Нынешняя система, по мнению многих украинцев, является непрозрачной и неравной.

Какие еще новые законопроекты в сфере обороны внесены в Верховную Раду?

Вместе с законопроектом №15237 Максим Заремский внес еще несколько законодательных инициатив. Большинство из них имеют целью улучшить процесс мобилизации, защитить права военных и реформировать ТЦК.

Нардеп предлагает создать систему базовой службы, активного и оперативного резерва для формирования постоянного подготовленных защитников.

Другой проект его авторства предлагает установить четкие сроки службы на фронте, обязательную ротацию и гарантированные периоды восстановления военных. Также депутат считает необходимым разработать систему службы с учетом боевой нагрузки и гарантированным правом на демобилизацию.

Закон "О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности" авторства Заремского предлагает вести Единый цифровой реестр, ввести понятные критерии мобилизации и прозрачные правила бронирования и отсрочек.

Одна из инициатив для защиты военных устанавливает условия демобилизации, психологической реабилитации, адаптации, образования и трудоустройства после службы.

По представлению Заремского в Украине могут появиться накопительные выплаты, бонусы, ипотечные и образовательные программы вместо разовых мотивационных выплат. При этом система выплат станет максимально прозрачной с автоматической индексацией и защитой от инфляции.

Есть предложения изменений в работе ТЦК и СП. Нардеп предлагает ее цифровизацию, прозрачность решений, контроль действий работников ТЦК и сервисный подход к людям.

Среди инициатив есть также проект закона об экономической устойчивости во время войны, предлагающий поддержку бизнеса, защиту рабочих мест, стабильные правила для экономики и механизмы релокации.

Но стоит отметить, что для того, чтобы эти изменения были введены, в государстве стоит будет создать новые цифровые механизмы проверки. Также важно, чтобы все действия были согласованы между Минобороны, ТЦК и работодателями.

В Раде предлагали ввести платные отсрочки

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк говорил о возможности "экономического бронирования" в Украине. Люди могли бы официально оплачивать отсрочку от службы в армии. По его словам, государство также могло бы разработать изменения, чтобы улучшить систему бронирования.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отмечал, что реформа мобилизации сейчас необходима, потому что избежать ее все равно невозможно из-за войны. Но этот процесс надо сделать более человечным и урегулированным.