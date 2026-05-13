Петиция против Гражданского кодекса: о чем в ней говорится?

Как юристы и правозащитники, так и различные слои населения критикуют законопроект об изменениях в Гражданский кодекс с первых дней после его появления. Поэтому протесты в разных городах и гневные посты – это было лишь начало выражения общественного мнения. Теперь украинцы обратились к президенту с требованием пересмотреть и не допустить антиконституционных изменений Гражданского кодекса. Об этом говорится в опубликованной петиции.

Обращение на сайте президента зарегистрировали во вторник, 12 мая. За первый день удалось набрать необходимые 25 000 голосов и даже больше. Сейчас петицию поддержали более 26 000 украинцев. Теперь Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию и высказать свою позицию об изменениях в кодексе.

Почему авторы петиции против изменений в Гражданском кодексе?

Авторы петиции, мнение которых в частности поддержали общественные активисты и депутаты, говорят, что скандальный законопроект №15150 не ведет Украину к законодательству ЕС, а наоборот – возвращает в прошлое, создает риски для создания семей.

Так среди скандальных норм выделяют отсутствие права на развод, если суд захочет соблюсти принцип "добропорядочности". Кроме того, пары должны будут "мириться" за 6 месяцев, перед тем, как суд их официально разведёт. Тогда же брак родители будут сохранять только ради ребенка, который будет жить в несчастливой семье.

Бывший муж имеет право требовать от жены вернуть ее девичью фамилию, если жена совершила "аморальный поступок" или изменила ему. Но нет границ этой аморальности. Поэтому не исключено, что мужчины будут злоупотреблять нормами пытаться отомстить бывшим женам

В Гражданском кодексе более 45 раз упоминается новое понятие "добропорядочности" со ссылкой на "общепризнанные представления о надлежащем поведении, устоявшиеся в обществе". Это определение противоречит принципу правовой определенности и открывает пространство для произвольного правоприменения. Если какой-то прокурор или судья привык много лет садиться за руль навеселе, давать взятки, унижать своего ребенка или слушать русскую музыку – новый Гражданский кодекс станет в его руках опасным инструментом,

– отметили авторы петиции.

В новом Гражданском кодексе появятся риски и для военных. Изменения фактически ограничивают их право на доступ к собственным цифровым аккаунтам.

Среди других норм активисты четко видят возможность дискриминации человека по индивидуальным признакам, ограничение прав человека. Для Украины такие изменения означают нарушение выполнения своих международно-правовых обязательств, в частности в рамках Европейской конвенции по правам человека и переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз.

Кроме того, требования ЕС видели внедрение правового признания однополых пар, но об этом в законопроекте нет ни слова.

В то же время по таким существенным изменениям в Гражданский кодекс ни одно министерство и другие комитеты Верховной Рады не успели дать выводы, а проект уже приняли в первом чтении.

Учитывая это все, украинцы очень недовольны, что подобные изменения могут без проблем принять и в течение десятков лет государство будет вынуждено жить по этому фундаментальному законодательному акту, который будет определять права физических и юридических лиц и основы частноправового регулирования в Украине.

Президента, как гаранта прав и свобод, просят обратить внимание на стратегический курс государства в ЕС и не позволить возвращение так называемого "домостроя". В петиции говорится о том, что Зеленский должен обратиться к Верховной Раде Украины и спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой снять с рассмотрения изменения в Гражданский кодекс, из-за того, что он в целом противоречит правам человека и Конституции. А если проект все же примут, то глава государства имеет право ветировать эту законодательную инициативу.

В то же время действительно необходимые изменения авторы петиции просят нарабатывать вместе с правозащитным, профессиональным сообществами и гражданским обществом.

Обращаются ли активисты к власти относительно нового Гражданского кодекса?

12 мая состоялась встреча представительниц общественности и команды Руслана Стефанчука. Как стало известно 24 Каналу, соучредитель БО "Марш Женщин" и председатель ОО "Инсайт" Елена Шевченко вместе с адвокатом Оксаной Гузь обсудили с авторами проекта Гражданского кодекса правки к законопроекту.

Они обратили внимание, что в течение последних недель по городам Украины проходят акции протеста и следующие митинги планируются на выходных. Поэтому законодатели согласились сесть за стол переговоров с гражданским обществом.

Активисты отметили необходимость изменить и исправить ряд критических норм и сообщили о необходимости внесения поправок в законопроект.

Каким будет продолжение этого диалога – говорить пока рано. Однозначно правозащитные организации, в том числе юристки БО "Марш Женщин" и ОО "Инсайт", готовы включаться в обсуждение поправок и работать над изменениями ... Мы продолжаем говорить, требовать, давить и контролировать. Пока общественность говорит – нас слышат и имеем возможность влиять,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Верховная Рада 28 апреля поддержала в первом чтении проект нового Гражданского кодекса Украины, который должен полностью обновить правила частного права. Документ будет состоять из 9 книг и объединит нормы действующего Гражданского кодекса, Семейного кодекса и закона о международном частном праве.

После волны критики вокруг нового кодекса власти заявили о готовности менять отдельные нормы документа с учетом замечаний общества. Вице-премьер-министр Тарас Качка сообщил, что перед вторым чтением в Верховной Раде состоятся сложные дебаты по семейному праву, дискриминации и другим спорным вопросам.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук недавно анонсировал публичные разъяснения положений нового Гражданского кодекса после общественной критики документа. Он заявил, что в ближайшее время гражданам будут объяснять, какие именно нормы предлагаются, как они будут регулировать права человека, цифровые права и защиту военнослужащих.