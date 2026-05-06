Будут ли менять проект нового Гражданского кодекса?

Законодатели учтут критику проекта, в частности книги о семейном праве. Необходимые поправки обещают внести в ближайшее время. Об этом рассказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает РБК-Украина. Перед вторым чтением состоятся сложные дебаты.

Так во время между первым и вторым чтением законопроекта №15150 будут детально изучаться замечания и добавлять необходимые поправки. Качка отмечает, что дебаты состоятся перед вторым чтением. Но это еще не конец истории с разработкой кодекса.

Понадобится несколько месяцев, прежде чем он будет подготовлен, потому что единственный способ обеспечить легитимность Гражданского кодекса и частного права в целом – это его принятие обществом,

– говорит чиновник.

Вице-премьер Тарас Качка добавил, что с помощью дебатов, вероятно, удастся объединить все вопросы законодательства, в частности того же семейного права, вопросов дискриминации и тому подобное. Правительство хочет, чтобы все конфликтные вопросы имели надлежащее урегулирование в законе.

Между тем люди активно протестуют относительно принятия законопроекта о новом Гражданском кодексе, передают корреспонденты 24 Канала. Активисты говорят, принимать его в таком виде, как сейчас, нельзя. Дискриминация, описанная в проекте касается прав женщин, детей, сообщества ЛГБТК+ сообщества и в целом ограничат свободу слова. Ряд статей также угрожает праву собственности украинцам.

Поэтому внесение изменений в дальнейшем может убрать дискриминационные нормы и сделать так, чтобы Гражданский кодекс действительно работал для людей, а не против их конституционных гарантий.

Обновление Гражданского кодекса уже прошло первый этап

28 апреля Верховная Рада голосами "за" поддержала проект нового Гражданского кодекса в первом чтении. Документ состоит из нескольких книг и должен комплексно изменить гражданские и семейные отношения в Украине.

Проект нового Гражданского кодекса может усложнить процедуру развода. Об этом неоднократно заявляли юристы. В частности это связано с изменениями сроков на примирение. Также предлагают изменить правила относительно алиментов – сократить сроки их взыскания и ввести короткий срок для начисления пени, что может усложнить защиту прав получателей. В то же время среди плюсов эксперты называют обязанность платить инфляционные потери и 3% годовых за просрочку алиментов.

В проекте кодекса предусмотрены нормы, которые могут ограничить доступ к публичной информации и открытым данным. В частности, вводится понятие "права на забвение", которое позволяет требовать удаления информации даже без доказательства ее недостоверности. Эксперты предостерегают, что это может создать риски для прозрачности, журналистских расследований и даже позволить скрывать данные о коррупции или бизнес-связи.