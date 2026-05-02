Какие изменения предлагаются для семейного права?

Специалисты выделяют среди прочего норму, которая позволяет оформлять развод через органы ДРАЦС или у нотариуса, если у пары нет детей. Но и в другом случае есть варианты: если бывшие супруги заключат договор о родительских обязанностях и содержание ребенка, то они так же могут подавать заявления на расторжение брака в ЗАГС или нотариуса. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Юлия Мартемьянова.

Но проект об обновлении Гражданского кодекса, зарегистрированный под №15150 вводит в право противоречивую норму о том, что суд будет обязан предоставлять срок для примирения в зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности и заключенного нотариального договора о последствиях развода. Без такого документа суд будет определять срок до 6 месяцев. По словам Юлии Мартемьяновой, это фактически продлит процесс развода до 9 – 10 месяцев, хотя сейчас он длится от 3 до 4 месяцев.

Юлия Мартемьянова Адвокат Поскольку договор требует согласия обеих сторон, при его отсутствии это создает искусственные препятствия. Исключения: домашнее насилие или режим отдельного проживания. Срок для примирения на сегодня – это мертвый инструмент, поэтому целесообразность введения его почти во всех случаях развода через суд крайне сомнительна.

Также законодатели предлагают ввести 6-месячный срок исковой давности для взыскания пени за неуплату алиментов. Как пояснила эксперт, это создаст необходимость регулярно подавать новые иски. Это означает, что защита прав людей может быть затруднена, а должники смогут избегать ответственности.

Родители также могут потерять возможность получить задолженность за более давнее время. Ведь Юлия Мартемьянова заметила, что срок взыскания алиментов через исполнительный документ в таком случае могут сократить до 3 лет, вместо нынешних 10.

Эксперт определила и хорошую сторону в проекте.

Среди положительного – должников обяжут платить инфляционные потери и 3% годовых за просрочку алиментов. А для дарения недвижимости ребенку больше не требуется разрешение органа опеки,

– отметила Юлия Матремянова.

Поддерживают ли в Украине обновление Гражданского кодекса?

Народные депутаты 28 апреля приняли за основу проект нового Гражданского кодекса Украины. Он состоит из 9 книг и комплексно обновляет основные нормы частного права. За внедрение изменений выступает спикер Руслан Стефанчук и авторы проекта. Глава парламента говорит, что противозаконных новелл, вроде брака с 14-летними и изъятия детей при более жестких условиях, не будет.

Общественные организации и правозащитники уверяют, что проект содержит дискриминационные нормы. Им предлагают сужение прав ЛГБТ+, изменение определения "семья" и этапов развода.

Новый Гражданский кодекс предлагает изменить подход к информации и фактически ограничивает доступ к публичным данным. Эксперты предостерегают, что такие изменения могут ослабить прозрачность и контроль, а также создадут риски для защиты имущества.