Как хотят ввести прозрачную систему призыва и мобилизационной очередности?

Такое понятие как мобилизационная очередность может стать одним из основополагающих принципов для подготовки будущих военных. Законопроект №15232 предлагает создать Единый реестр мобилизационных потребностей.

В реестре будут данные о военнообязанных гражданах. Там же можно будет увидеть, кто следующим может подпадать под мобилизацию, если это позволяет состояние здоровья, возможности и отсутствие отсрочки.

Реестр будут наполнять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования в соответствии со своими потребностями. Порядок такого наполнения должен быть разработан президентом Украины.

Так с помощью электронных ресурсов граждане будут видеть информацию об очередности призыва, требования к гражданам и ограничения по мобилизации. Среди основных требований, по которым будет формироваться очередность, авторы законопроекта определили:

нужный возраст;

состояние здоровья;

военная специальность.

Доступ к Единому реестру мобилизационных потребностей, согласно законопроекту, будет бесплатным.

Кроме того, проект предлагает изменения в действующее законодательство о мобилизации. Речь идет о том, что должен быть дополнен перечень принципов мобилизационной подготовки и мобилизации. К нему должны добавить важное изменение – "прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности".

По мнению авторов законопроекта, электронный реестр может уменьшить хаотичность мобилизации и упростить проверку оснований для отсрочки.

Важно! Инициатива предусматривает, что граждане будут понимать, по каким критериям формируется потребность в мобилизации и кто именно может быть призван в первую очередь.

Автор проекта Максим Заремский не объяснил, как именно будет формироваться очередь на мобилизацию по определенным требованиям. То ли планируется, что сначала под призыв будут подпадать младшие украинцы, или сначала будут мобилизовать всех годных к службе. В то же время в законопроекте пока не объясняется, как будут избегать ошибок с данными, поскольку любые неточности могут влиять на решение о мобилизации. Отдельным вопросом может стать нарушение Закона, который защищает персональную информацию военнообязанных. В частности речь идет о чувствительных данных о состоянии здоровья, которые не могут быть распространены. Вероятно, в реестре не будет открытого доступа к такой информации.

Сам процесс создания этой очередности не описан. Однако проект закона только направлен на рассмотрение комитета и возможное голосование за него в ближайшее время не состоится.

Идея на самом деле имеет право на реализацию, потому что сейчас процесс мобилизации хаотичен и часто информация о гражданах (их состояние здоровья и т.д.) не учитывается. Так на фронт попадают люди, от которых там не будет пользы. Но отказаться от мобилизации нельзя, поэтому очередность могла бы стать нужным изменением на фоне общественных дискуссий о неравномерности призыва и отсутствии понятных критериев, по которым граждан вызывают в ТЦК.

Какие еще проекты о мобилизации и обороне внесли в Раду?

Одновременно с законопроектом об очередности мобилизации Максим Заремский внес в Раду законопроект "О справедливом бронировании". Он определяет нормы, когда мужчины не могут быть мобилизованы, но будут полезными для экономики. В частности военнообязанным предлагают платить взносы для освобождения от мобилизации и работать на критических предприятиях.

Другой проект его авторства предлагает установить четкие сроки службы на фронте, обязательную ротацию и гарантированные периоды восстановления военных. Вопрос замены воинов насущный и требует законодательных изменений, которые и предлагает законопроект.

Еще один проект о реформе ТЦК, который предлагает сделать процесс мобилизации более прозрачным и контролируемым. Если его примут, то процесс вручения повесток, прохождения ВВК и общения работников ТЦК с гражданами обязательно должен будет фиксироваться на камеру. Авторы инициативы считают, что это поможет уменьшить количество конфликтов, жалоб на нарушение прав и злоупотреблений во время призыва.