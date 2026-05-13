Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что введение определенных сроков службы для контрактников дает военным больше ясности и понятности. Однако нужно учитывать важные факторы.

Что нужно учесть, вводя срочные контракты?

"Надо говорить откровенно, для того, чтобы внедрять определенные сроки службы, должны понимать, сколько таких контрактов будет заключено", – отметил Мусиенко.

Стоит знать. Министерство обороны и Генеральный штаб должны до конца мая 2026 года сформировать документацию по контрактам с четкими сроками службы. Урегулирование этих наработок должно произойти через постановления Кабинета министров. В то же время Владимир Зеленский пообещал изменения в рамках реформы ВСУ уже с 3 июня 2026 года.

Благодаря этим реформам, весь имеющийся личный состав с перспективами привлечения дополнительных людей и увеличения количества контрактников будет иметь понимание и ясность относительно сроков службы, которые будут зафиксированы.

В то же время реализация этих планов будет зависеть от того, какое количество людей будет привлечено в армию в будущем. Если смоделировать ситуацию, что, например, через 10 месяцев закончится срок контракта у определенного количества людей, то в то время им должна быть готова замена. И это должно быть не меньшее количество тех, кто уже подписал контракт или планирует вскоре это сделать,
– пояснил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Только в таком случае можно говорить, по его мнению, об окончании срока контракта военных и увольнении их в резерв, в запас из Вооруженных Сил с последующей отсрочкой.

В то же время нужно привязывать эти нововведения к технологической составляющей. Поскольку на сегодня в украинской армии накапливается опыт использования наземных роботизированных комплексов (НРК) и беспилотников, нужно, как считает он, пересмотреть роль и место пехоты в структуре Вооруженных Сил.

Речь идет о возможности уменьшения на определенных позициях количества пехотинцев и создания условий для удержания позиций НРК и беспилотниками.

Поэтому это комплекс вопросов, которые касаются не только кадрового обеспечения, но и имплементации и применения методов технологической войны, которую мы сейчас вводим, ее масштабирования. Тогда будет понятно, нужно ли то количество людей на определенных направлениях, которое сейчас есть или планируется,
– подчеркнул Александр Мусиенко.

Этот процесс предусматривает изменения в соответствующих нормативных документах, в частности в боевых уставах, которые определяют действия отделения, взвода, роты, батальона, бригады при обороне определенных участков. И такие процессы, по его мнению, должны происходить параллельно.

Обратите внимание! Как считает военный омбудсмен Ольга Решетилова, демобилизацию в Украине можно реализовать, если будет расширена мобилизация и привлечение тех, кто сейчас избегает службы. Она считает, что новобранцам нужно сразу определять четкие сроки службы – примерно 2 – 3 года. Благодаря этой определенности возможно повысить готовность украинцев участвовать в армии.

Потому что можем, добавил Мусиенко, заключить срочные контракты, всех уволить, а потом окажется, что имеем недобор 30 – 40% и поэтому может на определенном участке просесть фронт. А это несет много рисков с точки зрения национальной обороны и безопасности.

Что предусматривает армейская реформа по срокам контрактов?

  • В рамках реформы планируется ввести контрактный подход к демобилизации. Будут существовать три вида контрактов с четкими сроками службы, которые будут распространяться и на действующих военных, и на новобранцев.

  • Будет возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва в армию. Также контрактники смогут перезаключить договоры, при этом предыдущий период службы не будет учитываться в новом контракте. Однако он будет иметь влияние на продолжительность отсрочки. Ее будут рассчитывать индивидуально. Также останется опция не заключать контракт.

  • Контрактники будут иметь четкие сроки службы. Речь идет для действующих военных на боевых должностях – 10 месяцев, для новобранцев-претендентов на боевые должности – 14 месяцев, для других должностей – от пилота БПЛА до медийщика – 2 года. Также они сами могут выбирать себе должности – и боевые, и тыловые.

Также реформа предусматривает повышение минимальной зарплаты военным в тылу с 20 до 30 тысяч, а вознаграждение командирам разных уровней вырастет примерно вдвое. Те, кто подпишет "боевые" контракты, смогут получать вознаграждения за риск "10/20/40". Они будут начисляться на основании приказов командиров воинских частей. В частности речь идет о получении 10 тысяч в день за пребывание на позиции, 20 тысяч – за участие в ударно-поисковых операциях, 40 тысяч – за активные наступательные действия. Пехотинец, который регулярно выполняет боевые задачи, будет получать в среднем 250 – 400 тысяч гривен в месяц.