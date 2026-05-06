Но реализация приказа Сырского зависит от нескольких факторов, которые для 24 Канала объяснили действующие военнослужащие. А также раскрыли подводные камни и нынешнее состояние ротаций на линии боевого соприкосновения.

Проблемы с человеческим ресурсом есть

"Сапер" – командир механизированной роты 1-го механизированного батальона KASSTA 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго в интервью рассказал, что в армии есть проблемы с человеческим ресурсом.

Одной из ключевых потребностей пехоты сегодня являются регулярные ротации, ведь для сохранения боеспособности военные должны иметь возможность отдыхать после выполнения задач. Эта проблема связана не только с нехваткой людей, но и с современными условиями ведения войны, в частности активным применением дронов, которые затрудняют как заход на позиции, так и выход из них.

К тому же "Сапер" обратил внимание на возраст военнослужащих. По его словам, средний возраст пехотинцев в подразделениях составляет около 45 лет, при этом среди бойцов есть и те, кому более 50. Это требует индивидуального подхода к каждому, учитывая физическое и моральное состояние.

Командир подчеркнул, что вопреки распространенным стереотипам, сами военные не воспринимают службу в пехоте как наказание.

Если пообщаться с нашими пехотинцами, то вы увидите, что они не так это воспринимают. Для них это работа, которую надо выполнять, и она наказанием для них не является,

– добавил "Сапер".

Что нужно, чтобы ротация происходила?

Капитан ВСУ Даниил Яковлев считает, что решение об обязательной ротации военных на передовой является правильным, однако его реализация вызывает серьезные сомнения из-за недостатка людей, прежде всего в пехоте. Именно пехотинцы держат позиции непрерывно, часто в сложных условиях, поэтому для их замены нужен значительный человеческий ресурс, которого сейчас не хватает.

Теоретически найти людей возможно, но для этого придется менять подходы на уровне государства. В частности, стоит активнее привлекать добровольцев из-за рубежа и пересматривать законодательство по отдельным специальностям.

Но Яковлев скептически оценивает перспективы массового наплыва добровольцев внутри страны, а многие военные, которые уже долго служат, прежде всего думают о демобилизации, а не о продолжении службы.

Многие военные мечтают о демобилизации, вопрос денег не стоит. Какие бы суммы не предложили, большая часть бойцов, которые длительный период служат, захочет уволиться. Они устали,

– объяснил Яковлев.

Он отметил, что нынешние темпы мобилизации не покрывают потребностей армии. Хотя ежемесячно удается привлекать в армию около 20 тысяч человек, значительная часть из них по разным причинам выбывает, в частности из-за самовольного оставления частей. В результате этого ресурса недостаточно для того, чтобы обеспечить системную ротацию подразделений.

Отдельной проблемой, по мнению Яковлева, является сама организация ротаций. Речь идет не только о том, чтобы найти замену, но и о безопасном выходе одних подразделений с позиций и заходе других. Это требует надлежащего прикрытия, логистики и возможностей для эвакуации, что в условиях активного применения дронов существенно усложняется.

Военный также обращает внимание на неравномерный уровень обеспечения подразделений. Если в отдельных соединениях благодаря поддержке волонтеров, бизнеса и местных бюджетов налажена эффективная логистика, то в других ситуация значительно хуже, что дополнительно затрудняет проведение ротаций.

Яковлев считает, что Украине необходимо менять подход к комплектованию армии. Среди возможных решений он называет перевод части должностей в категорию гражданских, чтобы высвободить военных для боевых задач; введение дополнительных стимулов для женщин, а также создание полноценной системы привлечения иностранцев.

Впрочем он подчеркивает, что реализация таких изменений потребует как минимум нескольких месяцев подготовительной работы.

Как сейчас осуществляется ротация?

Главный сержант 12-й бригады "Азов" Игорь Шелепйонок с позывным "Мактавиш" объясняет, что ротация пехотинцев на передовой сегодня напрямую зависит от условий современной войны, прежде всего активного использования беспилотников.

Именно из-за большого количества разведывательных и ударных БПЛА противник может отслеживать практически любое перемещение.

Поэтому стараемся подстраивать наши ротации под погодные условия, для того, чтобы враг менее качественно просматривал нашу линию обороны, наши подходы. А также, чтобы мы могли безопаснее доставить своих людей на позиции,

– подчеркнул боец.

Обычно военных подвозят бронированной техникой максимально близко к переднему краю, а дальше они движутся пешком, уже самостоятельно, неся с собой необходимое снаряжение и провизию. Однако, чтобы уменьшить нагрузку и риски для пехоты, активно используются наземные роботизированные комплексы и тяжелые дроны. Они доставляют боекомплект, оборудование и другие необходимые вещи, позволяя бойцам не нести все это на себе и меньше подвергаться опасности во время передвижения.

Шелепйонок отметил, что командование пытается ограничивать срок пребывания пехотинцев на позициях в среднем до 30 – 40 дней. Впрочем, иногда эти сроки приходится увеличивать из-за погодных условий или сложной ситуации на участке фронта.

Регулярная ротация является критически важной, ведь чем дольше боец находится на позиции, тем сильнее истощается физически и психологически, а восстановление после этого требует больше времени.

