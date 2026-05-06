Але реалізація наказу Сирського залежить від кількох факторів, які для 24 Каналу пояснили чинні військовослужбовці. А також розкрили підводні камені і теперішній стан ротацій на лінії бойового зіткнення.

Проблеми з людським ресурсом є

"Сапер" – командир механізованої роти 1-го механізованого батальйону KASSTA 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго в інтерв'ю розповів, що у війську є проблеми із людським ресурсом.

Однією з ключових потреб піхоти сьогодні є регулярні ротації, адже для збереження боєздатності військові повинні мати можливість відпочивати після виконання завдань. Ця проблема пов'язана не лише з нестачею людей, а й із сучасними умовами ведення війни, зокрема активним застосуванням дронів, які ускладнюють як захід на позиції, так і вихід із них.

До того ж "Сапер" звернув увагу на вік військовослужбовців. За його словами, середній вік піхотинців у підрозділах становить близько 45 років, при цьому серед бійців є й ті, кому понад 50. Це вимагає індивідуального підходу до кожного, зважаючи на фізичний і моральний стан.

Командир підкреслив, що всупереч поширеним стереотипам, самі військові не сприймають службу в піхоті як покарання.

Якщо поспілкуватися з нашими піхотинцями, то ви побачите, що вони не так це сприймають. Для них це робота, яку треба виконувати, і вона покаранням для них не є,

– додав "Сапер".

Що потрібно, аби ротація відбувалася?

Капітан ЗСУ Данило Яковлев вважає, що рішення про обов'язкову ротацію військових на передовій є правильним, однак його реалізація викликає серйозні сумніви через нестачу людей, насамперед у піхоті. Саме піхотинці тримають позиції безперервно, часто в складних умовах, тому для їхньої заміни потрібен значний людський ресурс, якого зараз бракує.

Теоретично знайти людей можливо, але для цього доведеться змінювати підходи на рівні держави. Зокрема, варто активніше залучати добровольців з-за кордону та переглядати законодавство щодо окремих спеціальностей.

Та Яковлев скептично оцінює перспективи масового напливу добровольців всередині країни, а багато військових, які вже довго служать, передусім думають про демобілізацію, а не про продовження служби.

Багато військових мріють про демобілізацію, питання грошей не стоїть. Які б суми не запропонували, більша частина бійців, які тривалий період служать, захоче звільнитися. Вони втомилися,

– пояснив Яковлев.

Він наголосив, що нинішні темпи мобілізації не покривають потреб армії. Хоча щомісяця вдається залучати до війська близько 20 тисяч осіб, значна частина з них з різних причин вибуває, зокрема через самовільне залишення частин. У результаті цього ресурсу недостатньо для того, щоб забезпечити системну ротацію підрозділів.

Окремою проблемою, на думку Яковлева, є сама організація ротацій. Йдеться не лише про те, щоб знайти заміну, а й про безпечний вихід одних підрозділів із позицій і захід інших. Це потребує належного прикриття, логістики та можливостей для евакуації, що в умовах активного застосування дронів суттєво ускладнюється.

Військовий також звертає увагу на нерівномірний рівень забезпечення підрозділів. Якщо в окремих з'єднаннях завдяки підтримці волонтерів, бізнесу та місцевих бюджетів налагоджена ефективна логістика, то в інших ситуація значно гірша, що додатково ускладнює проведення ротацій.

Яковлев вважає, що Україні необхідно змінювати підхід до комплектування армії. Серед можливих рішень він називає переведення частини посад у категорію цивільних, щоб вивільнити військових для бойових завдань; запровадження додаткових стимулів для жінок, а також створення повноцінної системи залучення іноземців.

Втім він підкреслює, що реалізація таких змін потребуватиме щонайменше кількох місяців підготовчої роботи.

Як зараз здійснюється ротація?

Головний сержант 12-ї бригади "Азов" Ігор Шелепйонок із позивним "Мактавіш" пояснює, що ротація піхотинців на передовій сьогодні напряму залежить від умов сучасної війни, передусім активного використання безпілотників.

Саме через велику кількість розвідувальних і ударних БпЛА противник може відстежувати практично будь-яке переміщення.

Тому намагаємося підлаштовувати наші ротації під погодні умови, для того, щоб ворог менш якісно проглядав нашу лінію оборони, наші підходи. А також, щоб ми могли безпечніше доставити своїх людей на позиції,

– підкреслив боєць.

Зазвичай військових підвозять броньованою технікою максимально близько до переднього краю, а далі вони рухаються пішки, вже самостійно, несучи із собою необхідне спорядження та провізію. Однак, щоб зменшити навантаження і ризики для піхоти, активно використовуються наземні роботизовані комплекси та важкі дрони. Вони доставляють боєкомплект, обладнання та інші необхідні речі, дозволяючи бійцям не нести все це на собі й менше наражатися на небезпеку під час пересування.

Шелепйонок наголосив, що командування намагається обмежувати термін перебування піхотинців на позиціях у середньому до 30 – 40 днів. Втім, інколи ці терміни доводиться збільшувати через погодні умови або складну ситуацію на ділянці фронту.

Регулярна ротація є критично важливою, адже чим довше боєць перебуває на позиції, тим сильніше виснажується фізично і психологічно, а відновлення після цього потребує більше часу.

