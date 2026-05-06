На цьому наголосив у розмові з 24 Каналом військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев, додавши, що якщо буде здійснюватися систематичний набір людей і вони не будуть ухилятися від мобілізації шляхом корупції, тоді армія почне "дихати" по-іншому.

Аудит ТЦК – важливий крок для викорінення корупції

Зі слів капітана ЗСУ, зараз склалась ситуація, що якщо у військовозобов'язаного є гроші, то відповідно він має змогу уникнути мобілізації. Він звернув увагу на невтішний фізичний та моральний стан тих мобілізованих, яких набирають співробітники ТЦК і СП.

Їх якось десь піймали, вони не мають можливості відкупитися, тому їдуть у підрозділи. Треба провести аудит по кожному керівнику ТЦК, його заступнику, здійснити перевірку на поліграфі, дати додаткові можливості антикорупційним органам. Потрібно збільшити штат НАБУ, виділити умовно 100 людей, які б працювали в ЗСУ,

– озвучив Яковлев.

Військовослужбовець переконаний, що навіть присутність поряд таких органів вже б лякала багатьох і стримувала від скоєння неправомірних дій, зокрема щодо корупції.

Нагадаємо! На початку квітня військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що в одній із військових частин проводиться перевірка через те, що там виявили 2 тисяч осіб, які були мобілізовані нібито з непридатним станом здоров'я. В деяких начебто є наркотична залежність.

Очільник Міноборони Михайло Федоров у січні після свого призначення на посаду анонсував, що буде проведений аудит ТЦК. Серед його цілей зокрема викорінення корупції.

"Треба створити спеціальну комісію, наприклад, при Міністерстві оборони, залучити депутатів, журналістів, антикорупційні органи, й провести такий аудит. Першочергово тут питання довіри громадськості. Тому мають бути залучені ті, кому довіряють", – зазначив Яковлев.

Капітан ЗСУ наголосив, що такі дії лише підвищать обороноздатність України, якщо вдасться відсторонити корупціонерів та замінити добропорядними людьми. Він підкреслив, що вважає за потрібне ухвалення певного закону, який би передбачав, що всі статки тих співробітників ТЦК, які були отримані ними незаконним шляхом (через корупційні схеми), мають спрямовуватися на потреби української армії.

Щоб ми бачили, що коли заарештовують нечесну людину, конфісковують умовно 500 мільйонів гривень, то ці гроші йдуть на закупівлю ЗСУ дронів, автомобілей чи іншого обладнання. Тоді прозорість та об'єктивність в цих антикорупційних діях була б максимальною,

– вважає Яковлев.

Зауважте! Нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко задля уникнення корупції у процесі бронювання працівників підприємств пропонує використовувати ШІ. Він переконаний, що штучний інтелект дозволить унеможливити корупційні ризики. Сьогодні ТЦК здійснюють перевірку установ, заводів, закладів для встановлення їх критичності спільно з СБУ. Підприємство розцінюється як критичне, якщо середня зарплата на ньому сягає 21 600 гривень і за умови відсутності заборгованості зі сплати податків.

Корупція в ТЦК: які випадки нещодавно були виявлені?