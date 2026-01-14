Він пообіцяв провести глибокий аудит у Міноброни та ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова у телеграмі.

Які реформи у Міноборони планує Федоров?

Потрібно швидко, раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка – це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни,

– заявив Федоров.

Він також зазначив, що оцінювати лідерство мають за реальними даними й результатами, а не за посадами: "Сильний командир взводу має стати командиром роти, роти – батальйону, батальйону – бригади, бригади – корпусу".

Федоров заявив, що невдовзі буде проведений глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.

Федорова призначили міністром оборони