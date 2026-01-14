Про це пише 24 Канал з посиланням на засідання Верховної Ради України.

Що заявив Федоров?

За словами Михайла Федорова, нині в Україні 2 мільйони українців в розшуку і 200 тисяч в СЗЧ, Під час виступу він зазначив, що бюджет Міноборони перебуває у критичному стані – мінус 300 мільярдів гривень.

Федоров додав, що найближчим часом буде проведений глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.

У нас є чітка візія та цілі війни, які погоджені Верховним головнокомандувачем, Президентом. Усі, хто допомагатиме досягати цілей війни – отримають необхідні ресурси для руху вперед. Хто не впорається – покине систему,

– написав він у соціальних мережах.