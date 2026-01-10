Про це він поінформував у своєму телеграм-каналі, деталі розповідає 24 Канал.

Актуально "90% тих, кого "бусифікували", впевнені, що це не їхня війна": ветеран розкрив причини СЗЧ

Що відомо про протидію корупції в ТЦК та проблемам СЗЧ?

За словами Буданова, відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку, а також керівників ключових правоохоронних органів країни щодо цих питань.

Зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі,

– наголосив Буданов.

Наразі, за його словами, проблема ретельно аналізується на всіх рівнях. За результатами аналізу найближчим часом будуть підготовлені чіткі, зрозумілі та максимально ефективні рішення, спрямовані на повне викорінення цих негативних явищ.

Буданов підкреслив, що робота ведеться в тісній координації між військовим командуванням і правоохоронною системою.

До слова, підполковник ЗСУ Максим Жорін, заступник командира Третього армійського корпусу, вважає, що однією з головних причин СЗЧ є саме втрата довіри до безпосередніх командирів.

Прояви корупція в органах ТЦК та випадки СЗЧ: останні новини