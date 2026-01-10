Об этом он проинформировал в своем телеграм-канале, детали рассказывает 24 Канал.
Что известно о противодействии коррупции в ТЦК и проблемам СОЧ?
По словам Буданова, состоялось расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка, а также руководителей ключевых правоохранительных органов страны по этим вопросам.
Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины – недопустимы,
– подчеркнул Буданов.
Сейчас, по его словам, проблема тщательно анализируется на всех уровнях. По результатам анализа в ближайшее время будут подготовлены четкие, понятные и максимально эффективные решения, направленные на полное искоренение этих негативных явлений.
Буданов подчеркнул, что работа ведется в тесной координации между военным командованием и правоохранительной системой.
К слову, подполковник ВСУ Максим Жорин, заместитель командира Третьего армейского корпуса, считает, что одной из главных причин СОЧ является именно потеря доверия к непосредственным командирам.
Проявления коррупции в органах ТЦК и случаи СОЧ: последние новости
В сентябре командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады рассказал о коррупционных схемах в столичных ТЦК, по его информации, через посредников в ТЦК предлагают "услуги" за большие деньги. Военный отметил, что такие предложения поступали его знакомому непосредственно от работников ТЦК.
Осенью в Житомирской области двое военнослужащих сбежали из воинской части, прихватив с собой огнестрельное оружие. По факту дезертирства с похищением оружия открыто уголовное производство.
В лесу вблизи Калуша 14 ноября обнаружили тело 39-летнего мобилизованного, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.