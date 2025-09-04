Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ВСП.
Как удалось задержать военного в СОЧ на Житомирщине?
Исчезновение военных обнаружили в одном из военных подразделений во время проверки личного состава. Двое мужчин самовольно покинули часть, забрав штатное оружие.
Правоохранители вместе с представителями части нашли и задержали одного из беглецов. Однако, когда его нашли, оружия при себе он уже не имел. Выяснилось, что мужчины оставили автоматы в лесополосе.
После получения данных от задержанного похищенное оружие нашли и вернули в часть. Сейчас разыскивают другого военного.
По факту самовольного оставления части правоохранительные органы зарегистрировали уголовное правонарушение.
Последние новости о самовольном оставлении части
В мае мужчина в нетрезвом состоянии залез на верхушку дерева высотой в 5 этажей. Как сообщали очевидцы, мужчина таким образом решил спастись от полиции, которую на него вызвала семья. Выяснилось, что мужчина еще и был в розыске за СОЧ. Снимать его с дерева пришлось спасателям, а внизу его уже ждали правоохранители.
В конце августа 2023 года мужчина самовольно оставил место службы на Луганщине. Его семья об этом знала, а брат посоветовал инсценировать исчезновение, чтобы семья могла получить выплаты. Так в части воина действительно признали без вести пропавшим. Родственники получили около 1 миллиона гривен помощи, однако схему разоблачили.
Тем временем Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности за самовольное оставление части. Он предусматривает, что военные не смогут добровольно части без уголовного производства.