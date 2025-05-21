Мужчину снимали с помощью лестниц пожарных машин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Мужчина в Одессе залез на дерево

Одесские телеграмм-каналы пишут, что мужчина залез на самую верхушку дерева высотой 5 этажей. Очевидцы, снявшие видео, говорят, что таким образом мужчина пытался убежать от работников ТЦК.

Местные СМИ пишут, что он просидел на дереве до 6 часов утра, пока его не сняли спасатели. Внизу на горе беглеца ждала полиция.

В ГСЧС 24 Канала не смогли подтвердить, что действительно были привлечены к спасению мужчины. Пытаемся также получить комментарий от одесской полиции.

Местные СМИ позже уточнили, что нетрезвый 31-летний мужчина залез на дерево после того как узнал, что семья вызвала полицию из-за домашнего насилия. Это сделал его 15-летний сын.

Полицейским психологам удалось убедить мужчину слезть и не рисковать жизнью, его сняли спасатели.

Оказалось, что мужчина забирал у сына телефон, а жену упрятал домой. Против него открыли 2 административных производства за домашнее насилие. Кроме того, мужчина был в розыске за самовольное оставление воинской части.

Мужчина в Одессе залез на верхушку дерева: смотрите видео

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