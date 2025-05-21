Чоловіка знімали за допомогою драбин пожежних машин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Чоловік в Одесі заліз на дерево

Одеські телеграм-канали пишуть, що чоловік заліз на саму верхівку дерева заввишки 5 поверхів. Очевидці, що зняли відео, кажуть, що у такий спосіб чоловік намагався втекти від працівників ТЦК.

Місцеві ЗМІ пишуть, що він просидів на дереві до 6-ї години ранку, поки його не зняли рятувальники. Внизу на горе втікача чекала поліція.

У ДСНС 24 Каналу не змогли підтвердити, що справді були залучені до порятунку чоловіка. Намагаємося також отримати коментар від одеської поліції.

Місцеві ЗМІ пізніше уточнили, що нетверезий 31-річний чоловік заліз на дерево після того як дізнався, що сім'я викликала поліцію через домашнє насилля. Це зробив його 15-річний син.

Поліцейським психологам вдалося переконати чоловіка злізти і не ризикувати життям, його зняли рятувальники.

Виявилося, що чоловік забирав у сина телефон, а дружину запроторив удома. Проти нього відкрили 2 адміністративні провадження за домашнє насильство. Крім того, чоловік був у розшуку за самовільне покинення військової частини.

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