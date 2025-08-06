Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Как мужчина инсценировал свое "исчезновение"?

Следствие установило, что в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы на Луганщине, о чем сообщил своим родственникам. Однако в воинской части его признали без вести пропавшим, чем воспользовался брат и предложил инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семьи без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи,

– говорится в сообщении.

Также брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании которого самостоятельно прекратил военную службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске. На месте обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военного.

Все трое обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, один из братьев дополнительно обвиняется в дезертирстве, другой – в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. По результатам расследования ГБР оба брата уже вернулись на службу, а убытки нанесенные государству были компенсированы.

Напомним, ранее ГБР разоблачило прокурора из Черкасской области, который незаконно получил инвалидность в 2020 году. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.