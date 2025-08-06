Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Як чоловік інсценував своє "зникнення"?

Слідство встановило, що наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що повідомив своїх родичів. Однак у військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат і запропонував інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги,

– йдеться у повідомленні.

Також брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську. На місці виявили відповідні документи та самого "зниклого" військового.

Усі троє обвинувачуються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Крім того, один з братів додатково обвинувачується у дезертирстві, інший – в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. За результатами розслідування ДБР обидва брати вже повернулися на службу, а збитки завдані державі були компенсовані.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило прокурора із Черкащини, який незаконно отримав інвалідність у 2020 році. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.