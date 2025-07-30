Він шляхом шахрайства отримував пенсію на підставі протиправно встановленої групи інвалідності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань і Генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Як прокурор отримав інвалідність?

У 2020 році, маючи намір протиправно отримати групу інвалідності, прокурор звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на болі в органах травлення та отримав направлення на лікувально-консультативну комісію.

Після оформлення медичних документів із безпідставними непідтвердженими діагнозами, чоловіка відправили на проходження медико-соціальної експертизи.

Попри відсутність тяжких розладів здоров'я посадові особи "Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" прийняли незаконне рішення про встановлення прокурору ІІ групи інвалідності – довічно.

31 липня 2020 року підозрюваний отримує висновок лікаря про задовільний стан здоров'я. У той самий день звертається до МСЕК про направлення на інвалідність. У ту ж добу – повний пакет документів, і без формальностей отримання ІІ групи інвалідності. Один день і "готово",

– пише Генпрокурор.

Згодом прокурор подав необхідні документи до Пенсійного фонду – з липня 2020 року до кінця листопада 2024 року він незаконно отримав 477 тисяч гривень пенсії.

Яке покарання загрожує?

Під час досудового розслідування фігуранта звільнили з адміністративної посади. Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії про його звільнення з органів прокуратури.

Підозрюваного звинувачують у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Окрім того, до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Черкаської обласної МСЕК №2, який сприяв прокурору в прискореному оформленню інвалідності. Дії посадовця кваліфіковано як службове підроблення, вчинене групою осіб.

Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен – незалежно від рангу, статусу чи вигаданого "права на поблажки",

– зазначив Кравченко.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ спільно з СБУ, ДБР та ОГП скасувало 445 рішень МСЕК про інвалідність посадовців. За результатами перевірок у 286 випадках прийнято рішення про зміну групи або терміну встановлення інвалідності.