Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

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Результати масштабної перевірки МСЕК

МОЗ спільно з СБУ, ДБР та Офісом Генпрокурора скасувало 445 рішень МСЕК про інвалідність посадовців. Наразі перевірки рішень охоплюють понад 2 600 справ з понад 70 державних органів.

Центр оцінювання функціонального стану розглянув уже 1 692 справи, а понад 400 людей викликані на дообстеження для уточнення.

За результатами перевірок у 286 випадках прийнято рішення про зміну групи або терміну встановлення інвалідності.

Найбільше чиновників із встановленою інвалідністю, щодо яких триває перевірка, припадає на Державну митну службу України (810 справ), Державну податкова служба України (518 справ) та органи прокуратури (448 справ).

У МОЗ нагадують, що з 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК почала діяти нова система оцінки повсякденної функціональності людини.

До слова, з жовтня 2024 року в Хмельницькій обласній прокуратурі звільнили 16 прокурорів, які мали фіктивну інвалідність. Ще 47 прокурорів із подібним статусом продовжують працювати на своїх посадах.