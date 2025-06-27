Як встановлюють інвалідність в Україні

Люди з інвалідністю в Україні зобов’язані раз у кілька років проходити медичне обстеження для оцінки стану їхнього здоров’я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Наразі в Україні є три групи інвалідності:

Перша група призначається людям із важким станом здоров’я, коли особа не здатна сама себе обслуговувати. Таким людям необхідний постійний догляд та допомога.

Другу групу призначають людям, які мають стійкі й важкі функціональні порушення організму, однак можуть про себе попіклуватися самостійно і не потребують постійного стороннього нагляду.

Третю групу встановлюють, якщо людина має помірні функціональні порушення в організмі. Такі особи зазвичай можуть працювати, але лише в певних умовах чи протягом обмеженого часу.

Важливо! На основі медичного огляду людині можуть змінити статус інвалідності або скасувати, якщо стан її здоров’я значно покращився.

Коли надають довічну інвалідність

Водночас довічна інвалідність надається людині, якщо стан порушення її здоров’я незворотні, навіть попри тривале лікування, і вона потребує постійного догляду і допомоги.

Довічна інвалідність може встановлюватися при таких станах:

вроджених важких вадах;

незворотних порушеннях нервової системи;

ампутаціях кінцівок;

важких станах після онкологічних захворювань;

тяжких наслідках травм або інсультів;

прогресуючих хронічних захворюваннях (наприклад БАС або розсіяний склероз) тощо.

Рішення про призначення довічної інвалідності приймають на основі медичної експертизи, під час якої фахівці оцінюють ступінь обмеження життєдіяльності людини та можливість реабілітації.

Варто знати! На відміну від тимчасової інвалідності, довічна інвалідність звільняє людину від необхідності повторно проходити медичний огляд. При цьому за нею зберігаються всі пільги, соціальні виплати та гарантії.