Які виплати отримують люди з інвалідністю

Пенсії по інвалідності визначаються індивідуально, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, вони залежать від вікових виплат та групи інвалідності:

інвалідність I групи – 100% пенсії за віком;

– 100% пенсії за віком; інвалідність II групи – 90% пенсії за віком;

– 90% пенсії за віком; інвалідність III групи – 50% пенсії за віком.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років, – зазначає ПФУ.

Зараз мінімальні пенсії по інвалідності такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 3 323 гривні;

для осіб, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи, – 2 520 гривень;

для осіб, які працюють і мають інвалідність II чи III групи, – 2 093 гривні.

Які пенсії по інвалідності для військовослужбовців

Для військовослужбовців пенсія по інвалідності залежить від причин її встановлення. Якщо інвалідність пов’язана з війною, виплати становлять від 60% до 100% грошового забезпечення, із гарантованими мінімальними сумами.

Якщо ж інвалідність не пов’язана з бойовими діями, встановлені нижчі відсотки: від 40% до 70%.

Важливо! Особи з інвалідністю з дитинства, які не мають страхового стажу через неможливість працювати, не отримують пенсію по інвалідності, проте можуть оформити соціальну допомогу через органи соцзахисту.