Какие выплаты получают люди с инвалидностью

Пенсии по инвалидности определяются индивидуально, сообщает 24 Канал.

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В частности, они зависят от возрастных выплат и группы инвалидности:

инвалидность I группы – 100% пенсии по возрасту;

– 100% пенсии по возрасту; инвалидность II группы – 90% пенсии по возрасту;

– 90% пенсии по возрасту; инвалидность III группы – 50% пенсии по возрасту.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет, – отмечает ПФУ.

Сейчас минимальные пенсии по инвалидности следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 3 323 гривны;

для лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2 520 гривен;

для лиц, которые работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2 093 гривны.

Какие пенсии по инвалидности для военнослужащих

Для военнослужащих пенсия по инвалидности зависит от причин ее установления. Если инвалидность связана с войной, выплаты составляют от 60% до 100% денежного обеспечения, с гарантированными минимальными суммами.

Если же инвалидность не связана с боевыми действиями, установлены более низкие проценты: от 40% до 70%.

Важно! Лица с инвалидностью с детства, которые не имеют страхового стажа из-за невозможности работать, не получают пенсию по инвалидности, однако могут оформить социальную помощь через органы соцзащиты.