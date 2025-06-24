Чи збільшать пенсії влітку

Збільшення пенсійний виплат влітку 2025 року не передбачене, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію профспілок.

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Виплати залежать від середньої зарплати в Україні за три роки перед виходом на пенсію, коефіцієнта стажу та коефіцієнта зарплати, тому розраховуються індивідуально.

Востаннє пенсії підвищувати після індексації у березні, тому у 2025 році додаткове зростання виплат не планується.

Який розмір пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком. У 2025 році розмір виплат такий:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Пенсії по інвалідності для військових та інших категорій

Такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Зауважте! Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, їй пенсія не призначається. Натомість вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності через органи соцзахисту.