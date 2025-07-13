Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Черкасский областной ТЦК. Военнослужащие, которые самовольно оставили часть или отсутствовали без уважительных причин, могут добровольно вернуться на службу по упрощенной процедуре.

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Восстановление на службе после СВЧ

Если вернуться в течение 72 часов:

восстанавливается действие контракта и прохождение военной службы;

возобновляется денежное, вещевое и продовольственное обеспечение;

автоматически возвращаются все социальные гарантии и льготы.

Даже при уголовном производстве

Вернуться на службу можно, даже если против военнослужащего открыто уголовное производство. Окончательное решение принимает командир воинской части.

Для кого действует упрощенный порядок

До 30 августа 2025 года вернуться могут те, кто:

самовольно оставил часть или дезертировал до 10 мая 2025 года;

имел временно приостановленную службу на момент прибытия в резервный батальон;

добровольно обратится в определенные органы не позднее 30 августа 2025 года.

Как вернуться на службу

До 30 августа 2025 года нужно:

добровольно обратиться в Военную службу правопорядка ВСУ, резервного батальона, ГБР или Национальную полицию;

подать рапорт через мобильное приложение "Армия+".

После подачи рапорта:

представители ВСП проверяют данные;

после подтверждения – есть 24 часа, чтобы прибыть в подразделение, получить предписание и отбыть в резервный батальон.

Можно служить не в той же части

Возвращение на службу не обязательно означает возвращение в старое подразделение. В резервном батальоне помогут оформить ходатайство о переводе в другую часть. Это дает возможность продолжить службу там, где это будет удобно и эффективно.

Упрощенный механизм действует только до конца августа 2025 года – воспользоваться им можно уже сейчас.