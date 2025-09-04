Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Александра Федиенко.

Что известно о голосовании?

Так, за возвращение уголовной ответственности за СЗЧ в первом чтении проголосовали 277 народных избранников.

Как пояснил Федиенко, в случае принятия законопроекта в целом, суд не сможет применить смягчающую норму.

Голосование за законопроект 13260 / фото Александра Федиенко

Что предлагает законопроект?

Так, предлагается исключить из Уголовного кодекса пункт о том, что человек, который впервые ушел в СЗЧ или дезертировал может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно обратился к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы.

Также раздел II Заключительных и переходных положений хотят дополнить новым пунктом, которым предусмотреть отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые ушли в СЗЧ или дезертировали и хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее.

Кроме того, в закон добавят пункт, которым хотят урегулировать условия и порядок освобождения военнослужащих Вооруженных Сил Украины от уголовной ответственности при наличии оснований.

Как это работало раньше?