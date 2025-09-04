Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олександра Федієнка.

Що відомо про голосування?

Так, за повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ у першому читанні проголосували 277 народних обранців.

Як пояснив Федієнко, у разі прийняття законопроєкту в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.

Голосування за законопроєкт 13260 / фото Олександра Федієнка

Що пропонує законопроєкт?

Так, пропонується виключити з Кримінального кодексу пункт про те, що людина, яка вперше пішла у СЗЧ або дезертувала може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.

Також розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень хочуть доповнити новим пунктом, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше пішли у СЗЧ або дезертували та хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її.

Крім того, у закон додадуть пункт, яким хочуть врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних Сил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Як це працювало раніше?