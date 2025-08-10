Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Дивіться також У ДПСУ розповіли, що відбувається на кордоні з Росією і чи знизилася активність ворожих ДРГ

Що відомо про механізм повернення СЗЧ?

Державне бюро розслідувань та Сухопутні війська ЗСУ нагадують, що до 30 серпня 2025 року СЗЧ мають можливість повернутися на службу з поновленням статусу та усіх виплат. Це стосується військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину.

Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із Законом,

– йдеться в повідомленні.

У ЗСУ нагадали, що президент України 8 травня 2025 року підписав закон, який продовжує дію спрощеного механізму повернення військових.

Ті, хто вчинив СЗЧ, за даними ДБР, можуть також розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду.

Порядок поширюється на військових, які залишили частину до 10 травня 2025 року. Також діє для тих, у кого призупинений термін служби.

Нагадаємо, СЗЧ терміном до трьох діб кваліфікується як адміністративне правопорушення, а понад три доби – як кримінальний злочин. Відповідальність та покарання залежать від тривалості і обставин.