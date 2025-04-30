Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Термін добровільного повернення на службу продовжили
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13177 щодо врегулювання окремих питань щодо військових, які самовільно залишили військову частину.
По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року,
– повідомив Железняк.
Рішення підтримали 282 нардепи.