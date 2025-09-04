Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ВСП.
Дивіться також Поновлення на службі після СЗЧ: які документи, куди звертатися і що чекає
Як вдалося затримати військового у СЗЧ на Житомирщині?
Зникнення військових виявили в одній з військових підрозділів під час перевірки особового складу. Двоє чоловіків самовільно залишили частину, забравши штатну зброю.
Правоохоронці разом з представниками частини знайшли та затримали одного із втікачів. Однак, коли його знайшли, зброї при собі він вже не мав. З'ясувалося, що чоловіки залишили автомати в лісосмузі.
Після отримання даних від затриманого викрадену зброю знайшли та повернули до частини. Наразі розшукують іншого військового.
За фактом самовільного залишення частини правоохоронні органи зареєстрували кримінальне правопорушення.
Останні новини про самовільне залишення частини
У травні чоловік у нетверезому стані заліз на верхівку дерева заввишки 5 поверхів. Як повідомляли очевидці, чоловік таким чином вирішив врятуватися від поліції, яку на нього викликала родина. З'ясувалося, що чоловік ще й був у розшуку за СЗЧ. Знімати його з дерева довелося рятувальникам, а внизу на нього вже чекали правоохоронці.
Наприкінці серпня 2023 року чоловік самовільно залишив місце служби на Луганщині. Його родина про це знала, а брат порадив інсценувати зникнення, щоб сім'я могла отримати виплати. Так у частині воїна дійсно визнали безвісти зниклим. Родичі отримали близько 1 мільйона гривень допомоги, однак схему викрили.
Тим часом Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Він передбачає, що військові не зможуть добровільно частини без кримінального провадження.