Так вважає ветеран АТО й нинішній військовий, який дав інтерв'ю журналістам "Українського свідка" на умовах анонімності, передає 24 Канал.

Дивіться також Скільки ще триватиме війна: відверте інтерв'ю ветерана про фронт, мобілізацію та проблему СЗЧ

Чому після "бусифікації" відбуваються втечі з навчальних центрів?

За словами військового, в СЗЧ йдуть через різні причини, не всі вони однакові. Люди йдуть із навчальних центрів та із лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), тому що хочуть повернути життя в колишнє цивільне русло. Тікають переважно ті, хто від самого початку був упевнений, що не буде воювати. Такі думки вливають і на тих, хто не задумувався про це, але послухав попередніх. Так перші спричиняють втечі других.

Захисник із власного досвіду розповів, що бачив, як військові самовільно полишали службу через безмежну втому і розуміння, що ситуація не покращиться. Саме через це СЗЧ здійснив його друг.

Він дзвонить і ридає в слухавку. Каже, що не витримав і розплакався на контрольному пункті. Розказує про свого бійця, який сидить за 7 кілометрів від ЛБЗ, на території ворога. Доступу до нього немає, наказу на відхід теж. І от цей боєць викликає мого друга і просить передати йому гребінець. Той не розуміє, навіщо. А боєць каже: "Так ми ж влітку заходили, я заріс, мені треба розчесатися". Другий просив записати голосове від дружини. Сказав: "Я ж розумію, що ви не зможете нас вивести",

– поділився боєць.

Співрозмовник каже, що проблема ще в тому, що хоч солдатів і виводять з небезпечних зон, але їх немає ким замінити, тому через певний час їх знову туди відправляють. Це також сильно впливає на психологічний стан.

Другою причиною СЗЧ у війську вважається загальна невизначеність, яку часто підсилюють неадекватні командири.

"Буває, командири вважають, що бійці – їхня власність. У людини можуть забрати машину, можуть не давати відпустку. Бійцю дзвонять друзі з Польщі і кажуть, що він ідіот, та він і сам бачить відео, де в тилу гульки в кабаках. Через невизначені терміни служби людина не може планувати своє життя хоч у якійсь осяжній перспективі, навіть на пару років. Дружина вже чужа або взагалі знайшла собі якогось ухилянта. Своїх дітей військовий не бачить. Тому іде в СЗЧ", – каже ветеран.

У СЗЧ також часто йдуть ті, хто просто не зміг перевестися до іншого підрозділу. Наразі через бюрократію та ручне управління цінні досвідчені люди не можуть перейти в навчальні центри, щоб, наприклад, бути інструкторами. Для цього потрібна обмежена придатність, а пройти ВЛК, щоб перевірити свій стан мобілізовані та чинні військові не можуть – командири їм просто не дають направлення. Тож вони й полишають навчання і службу

Загалом, на думку військового, до СЗЧ призводять системні проблеми в армії: нелогічні, непрозорі та деструктивні процеси. Людина, яка хоче захистити свої права у війську, не знає як це зробити, адже правил фактично немає. Крім того, існує ще дві масивні і пов’язані між собою причини – радянщина та армійська бюрократія.

В Україні не створили систему оцінювання військових до реалій сучасної війни. Часто у штабах сидять посадовці, які не є професіоналами, а лише лояльні до вищого командування. Армія керується в ручному режимі і спускається до мікроменеджменту, доповіді фактично не відбуваються через страх підлеглих.

Це сценарій Другої світової з боку Радянського союзу, де командувач Жуков одноосібно, без системного аналізу приймав рішення щодо долі командирів. Коли я виїжджаю на бойові позиції, то з’ясовую обстановку навколо, щоб розуміти актуальну лінію бойового зіткнення. Жодного разу, за винятком Бахмута, не було так, щоб реальна лінія, підтверджена начальниками розвідки батальйонів, збігалася з лінією зіткнення від офіційних джерел,

– зазначив військовий.

ветеран також розповів, що держава фактично не мотивує цивільних долучатися до війська. Вони не почули визначеного наративу, за допомогою якого зрозуміли б свою роль у війні.

"Україна ж героїчно бореться за Бахмут чи Покровськ. Це роблять якісь конкретні спеціально навчені громадяни. Людина не розуміє, навіщо туди тягнуть її", – каже чоловік.

Відтак, СЗЧ – це не причина чогось, а наслідок. Проблема розташована глибше, у структурі армії.

Як можна повернутися до війська після СЗЧ?