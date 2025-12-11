Про це пише 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб.

Чи зміняться правила повернення із СЗЧ?

В українській армії триває спрощення механізмів, щоб військовим було легше переводитися між частинами та максимально позбутися бюрократії.

Генштаб запровадив спрощений механізм для передачі рекомендаційного листа від військової частини, де бажає служити військовослужбовець до тієї частини, де він працює нині. Планується, що командири обов'язково будуть розглядати рекомендаційний лист і робитиме це дуже швидко.

Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів,

– пояснили в Генштабі.

Є також зміни, які стосуються повернення військового після самовільного залишення частини. Проміжні ланки в опрацюванні документів, такі як армійський корпус, оперативне командування тощо, не будуть долучатися до процесу. Так документи військового після СЗЧ передаватимуться напряму від військової частини до Генерального штабу. Процес переведення відбуватиметься швидше та прозоріше. Очікується, що тепер не буде й маніпуляцій окремих посадових осіб щодо перешкоджання переведення військового з однієї частини в іншу.

Водночас ідеться про те, що запроваджені зміни не стосуються загальних умов повернення до служби після СЗЧ. Однак скоєння СЗЧ з надією перевестися до обраної військової частини все ще не є доцільним. Воєнне командування каже, що електронні листи не мають підбурювати військових йти з частини на активній ділянці фронту до тієї, яка пропонує більш комфортні умови служби.

"Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після СЗЧ військовослужбовці можуть поновитися, потрапивши до батальйонів резерву. Звідти їх направляють до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом. Після СЗЧ можна потрапити й до ДШВ та штурмових частин.

Що передувало?