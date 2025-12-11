Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб.

Изменятся ли правила возвращения из СОЧ?

В украинской армии продолжается упрощение механизмов, чтобы военным было легче переводиться между частями и максимально избавиться от бюрократии.

Генштаб ввел упрощенный механизм для передачи рекомендательного письма от воинской части, где желает служить военнослужащий в той части, где он работает сейчас. Планируется, что командиры обязательно будут рассматривать рекомендательное письмо и делать это очень быстро.

Благодаря этому военный не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделение, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений,

– объяснили в Генштабе.

Есть также изменения, касающиеся возвращения военного после самовольного оставления части. Промежуточные звенья в обработке документов, такие как армейский корпус, оперативное командование и т.д., не будут участвовать в процессе. Так документы военного после СОЧ будут передаваться напрямую от воинской части в Генеральный штаб. Процесс перевода будет происходить быстрее и прозрачнее. Ожидается, что теперь не будет и манипуляций отдельных должностных лиц по препятствованию перевода военного из одной части в другую.

В то же время говорится о том, что введенные изменения не касаются общих условий возвращения к службе после СОЧ. Однако совершение СОЧ с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть все еще не является целесообразным. Военное командование говорит, что электронные письма не должны подстрекать военных идти из части на активном участке фронта в ту, которая предлагает более комфортные условия службы.

"Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СОЧ", – говорится в сообщении.

Напомним, после СОЧ военнослужащие могут восстановиться, попав в батальоны резерва. Оттуда их направляют во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении личным составом. После СОЧ можно попасть и в ДШВ и штурмовые части.

Что предшествовало?